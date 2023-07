Harry Kane refuse de signer au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'a pas abandonné la piste Harry Kane en attaque. Au contraire, les Parisiens proposeraient 100 millions d'euros pour faire plier Tottenham. Mais, c'est le joueur qui a le dernier mot et son envie reste d'aller à Munich coûte que coûte.

Un mercato presque parfait pour le PSG. Très actif, le club parisien vient de boucler sa sixième recrue avec le jeune Cher Ndour. Néanmoins, aucun avant-centre de renommée mondiale n'est encore arrivé cet été. Le PSG multiplie les pistes avec Kolo Muani, Osimhen et Kane mais aucune n'aboutit pour l'heure. Harry Kane fait l'objet de la plus grande attention. L'Anglais de 29 ans possède un CV et des statistiques impressionnantes et surtout il n'a plus qu'un an de contrat restant à Tottenham. Ce n'est pas une raison pour bénéficier de l'indulgence des Spurs et de leur difficile président Daniel Levy. Ce dernier veut près de 100 millions pour céder son attaquant.

Kane veut le Bayern malgré l'offre du PSG

Un montant qui bloque le Bayern Munich mais sur lequel le PSG est prêt à s'aligner. Le club parisien aurait offert 100 millions d'euros et Fabian Ruiz pour obtenir Harry Kane. De quoi séduire Tottenham et Daniel Levy, pas l'attaquant des Three Lions. Selon le média allemand Sport Bild, Harry Kane est décidé à ne pas rejoindre le PSG. Il préfère continuer sa carrière en Bavière, quel que soit l'accord trouvé entre les deux clubs.

Er will weiter nur zu Bayern - KANE SAGT PARIS AB! https://t.co/O5703MR0dv #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) July 12, 2023

Un revirement net alors que RMC Sport indiquait qu'une rencontre avait lieu cette semaine à Paris entre les dirigeants du PSG et Harry Kane. Les arguments financiers et l'arrivée de Luis Enrique ne pèseraient pas dans la balance face au poids d'un club historique comme le Bayern. Une attitude ferme qui pousse un peu plus le PSG vers les autres pistes et notamment celle de Victor Osimhen. Selon le média italien Il Mattino, les Parisiens proposent 110 millions d'euros à Naples pour le Nigérian. Un plan B bien onéreux et même pas sûr de réussir. Pour avoir un nouvel attaquant, le PSG devra se montrer imaginatif et, ce très rapidement.