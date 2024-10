Harit protégé pour OM-PSG, un Parisien en rigole

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Surclassé par le Paris Saint-Germain (0-3) dimanche au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a notamment souffert du carton rouge infligé à son milieu Amine Harit dès la 20e minute. Certains observateurs estiment que l’arbitre aurait pu éviter de gâcher le spectacle. Une opinion critiquée dans le camp parisien.

Même si le Paris Saint-Germain menait déjà 1-0, et que l’Olympique de Marseille n’existait pas dans l’entame de ce Classique, l’exclusion d’Amine Harit dès la 20e minute a été le tournant du match. A 10 contre 11, les hommes de Roberto De Zerbi n’étaient plus du tout en mesure de rivaliser avec le champion de France en titre. Le spectacle tant attendu était alors gâché, constatait Johan Micoud, remonté contre l’arbitre François Letexier.

Micoud a vu rouge

« On n'arbitre pas un match OM-PSG de la même manière qu'un autre match, a commenté le consultant de la chaîne L’Equipe. En plus, c'est l'affiche de la Ligue 1. Les deux équipes sont en haut du classement. C'est la loupe, c'est la vitrine de notre Ligue 1. Si tu mets un rouge, c'est que vraiment il y a quelque chose de flagrant. (…) Alors un jaune, oui, je veux bien, mais quand tu mets un rouge aussi rapidement, il faut être sûr de soi. Et derrière, la VAR ne dit rien encore... »

L’année dernière 40eme minute, exclusion de Beraldo… score finale 0-2 (but marqué en 2eme période)

L’arbitre n’aurait pas dû exclure le joueur Parisien 😂 pour le prestige du match — Tripy Makonda (@MakondaTripy) October 27, 2024

« Alors, je suis d'accord, l'OM n'était pas du tout dans son match, Paris était au-dessus dans les 20 premières minutes, mais cette action-là tue le match, a insisté Johan Micoud. Au bout de 20 minutes, les gens vont zapper et regarder autre chose. » Dans ce cas, Tripy Makonda estime avec ironie que le défenseur parisien Lucas Beraldo ne méritait pas l’exclusion à Marseille en mars dernier. « L’année dernière 40e minute, exclusion de Beraldo… Score finale 0-2 (buts marqués en deuxième période). L’arbitre n’aurait pas dû exclure le joueur parisien pour le prestige du match », s’est amusé l’ancien titi du PSG, sans pitié pour le spectacle.