Gonçalo Ramos et le PSG, accord trouvé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre pour compléter son mercato, le PSG accélère sur le dossier Gonçalo Ramos, avec qui un accord a été trouvé. Mais le Benfica Lisbonne réclame 80 millions d’euros pour céder l'attaquant portugais.

Tandis que le Paris Saint-Germain a accéléré sur le dossier Ousmane Dembélé ces derniers jours, les dirigeants du club parisien n’en oublient pas pour autant la nécessité de vite se renforcer au poste de numéro neuf. La venue d’un avant-centre est indépendante du dossier Kylian Mbappé, Luis Campos et Luis Enrique ayant identifié ce besoin au sein de l’effectif avant même la mise à l’écart de l’international français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Harry Kane et Victor Osimhen se sont vite dégagés comme les deux priorités du PSG à ce poste, mais les deux dossiers s’avèrent trop complexes. Ces derniers jours, le champion de France en titre concentre ses efforts sur les pistes Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos. A en croire les informations de RMC, c’est avec l’international portugais du Benfica Lisbonne que les discussions sont les plus avancées.

Accord trouvé entre le PSG et Gonçalo Ramos

La radio nous apprend qu’un accord de principe a d’ailleurs été trouvé entre le buteur de 22 ans et le Paris Saint-Germain. Il faut maintenant que le PSG se mette d’accord avec le Benfica Lisbonne… ce qui ne sera pas le plus simple. Le club portugais a conscience que son avant-centre va partir pour un top club européen et ne le retiendra pas coûte que coûte. En revanche, l’état-major du Benfica SL sera inflexible sur l’indemnité de transfert de Gonçalo Ramos : 80 millions d’euros et pas un euro de moins.

Une somme importante pour Paris, qui reste dans l’indécision la plus totale quant à Kylian Mbappé et une éventuelle rentrée d’argent importante d’ici fin août. Malgré tout, le PSG pourrait accéder aux demandes de Benfica et payer cette somme bonus compris. Cela voudrait dire que Luis Campos a obtenu gain de cause alors que Gonçalo Ramos, représenté par Jorge Mendes, a toujours été son plan de secours en attaque depuis les refus de Kane et de Osimhen. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt fan de l’idée Randal Kolo-Muani pour continuer d’apporter une French Touch au vestiaire parisien.

L'attaquant portugais avant la fin de la semaine au PSG

En attendant, A Bola, le quotidien sportif portugais annonce que le PSG a transmis une proposition de 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus au Benfica pour son attaquant. Le média révèle que Paris veut aller très vite dans cette opération et même finaliser avant la fin de la semaine la signature de l'attaquant international portugais de 22 ans.