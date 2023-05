Galtier viré ou sauvé, Paris ne sait plus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Christophe Galtier a réussi à mener le PSG au titre de Champion de France, ce qui est considéré comme un minimum vital lorsque l'on dirige une telle écurie. Mais son avenir semble déjà clairement écrit, même s'il y a un gros doute.

Quelques minutes après avoir gagné son deuxième titre de Champion comme entraîneur (Lille 2021 et PSG 2023), Christophe Galtier s’est retrouvé face à la réalité. L’entraîneur français du Paris Saint-Germain a été interrogé sur sa présence sur le banc la saison prochaine et sur le fait de mériter de conserver son poste. Un plaidoyer que Galtier a dit et répété face à des médias avides d'en savoir plus alors que la saison se termine dans une semaine après le match face à Clermont au Parc des Princes.

Galtier défend son bilan à Paris

« Oui, je mérite de rester. Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions. Une saison catastrophique au PSG, c'est quand on n'est pas champion. On a atteint un objectif qui était clairement défini, on n'a pas atteint les objectifs en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c'était très compliqué en seconde partie de saison. Donc oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer », a lancé Christophe Galtier, qui sait cependant que dans les coulisses, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont une autre idée.

Tandis que les rumeurs envoient tour à tour José Mourinho, Luis Enrique et d'autres au PSG, les dirigeants bossent dur sur ce dossier de l'entraîneur. Car L'Equipe le répète ce dimanche, l'idée première est bien de limoger Christophe Galtier. « La volonté de changer d’entraîneur est actée il y a plusieurs semaines », confirme le quotidien sportif, ne laissant aucune place au doute sur le fait que du côté des bureaux parisiens, on ne se satisfait pas de l'image donnée par Paris cette saison, notamment en Coupe de France au Vélodrome où la défaite face à l'OM a mis en furie les supporters. Une fois que cette volonté de faire valser Galtier est affichée, il faut lui trouver un remplaçant et c'est justement là que le technicien français a ses chances, même si elles sont maigres.

Galtier sauvé par le gong

En quête d'un entraîneur, Nasser Al-Khelaifi ne veut pas faire un choix par dépit, et un scénario peut sauver Christophe Galtier. José. Barroso explique en effet que si le PSG ne trouve pas l'entraîneur capable de réellement faire changer les choses, alors Galette pourrait se succéder à lui-même. C'est pour cela que même si Luis Campos travaille sur ce dossier, aucune remarque négative n'a été faite contre Galtier, ce dernier étant le plan B. Une situation étonnante, mais on a déjà vu bien pire à Paris.