Flop à Manchester United, il fait saliver le PSG

Le PSG multiplie les pistes ces derniers jours pour venir renforcer son attaque. Luis Campos a contacté plusieurs agents pour prendre la température, et inversement.

A Paris, les périodes de mercato sont toujours très chaudes. Le club de la capitale a habitué dans le passé les fans et observateurs à des gros transferts. Cet été, le PSG devrait une nouvelle fois animer le marché. Il faut dire que les chantiers ne manquent pas pour Luis Campos. Le conseiller sportif portugais est au four et au moulin afin de renforcer l'effectif du club de la capitale. Sur le plan offensif, des lacunes ont été repérées. Surtout, la profondeur de banc a fait défaut au PSG la saison passée. Une situation qui n'est plus tenable et les champions de France l'ont compris. Il y a quelques heures, la presse mercato, Le Parisien en tête, faisait état d'un intérêt du PSG pour Wilfried Zaha. Mais si l'on en croit Ben Jacobs, c'est un autre joueur du championnat anglais qui pourrait faire craquer Paris.

Sancho, une bonne pioche pour le PSG ?

Le journaliste indique en effet que PSG aurait envoyé des émissaires du côté de Manchester United pour observer Jadon Sancho et échanger en interne sur son profil. L'international anglais sort d'une nouvelle saison difficile avec les Red Devils, auteur de seulement 7 buts en 41 matchs joués toutes compétitions confondues. En fin de contrat en 2026, l'ancien du Borussia Dortmund pourrait être intéressé par un départ, surtout si Manchester United se faisait racheter et qu'il n'était plus dans le projet. Difficile de croire cependant que le PSG puisse aligner une somme énorme pour Sancho. Un prêt pourrait donc être étudié. En tout cas, plus les heures passent et plus les rumeurs se multiplient dans la capitale française, alors que les champions de France n'ont toujours pas réussi à sécuriser leur nouvel entraineur. Tout se débloquera par la suite.