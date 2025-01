Être aussi mauvais que le PSG, City n'en revient pas

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Interrogé en marge de l’opposition entre Manchester City et le PSG à venir, Bernardo Silva a fait part de sa stupeur quant à la position des deux équipes au classement de Ligue des champions. Sa déception ne cache toutefois pas sa volonté de rebondir.

Le mercredi 22 janvier prochain, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City dans ce qui s’apparente au match de la peur. Les deux formations sont mal classées dans la phase de championnat de la Ligue des champions : les Parisiens ne sont même pas dans les 24 premiers qualifiés tandis que les Skyblues pointent à une dangereuse 22ᵉ place. Il ne fait donc aucun doute que cette rencontre s’annonce particulièrement intense. Interrogé à l’occasion de cette opposition hautement importante, Bernardo Silva (Man City) a fait part du classement surprenant de son équipe et de celui du Paris Saint-Germain. Pour lui, il n’y a cependant pas d’inquiétude à avoir pour la deuxième partie de saison.

« Ce n’est pas la fin d’un cycle, on va rebondir »

« Ça va être un match avec beaucoup de pression. »



« On a un ou deux points de plus que le PSG. On ne s’attendait pas à être dans cette position. Mais il n’y a pas d’excuses. En parlant seulement de City, il fallait faire beaucoup mieux. Ça va être un match avec beaucoup de pression. Comment redresser la situation ? Ça dépend. Parfois, Pep Guardiola est dur, mais comme il faut. C’est la première fois de sa carrière qu’une chose comme ça se passe. Pour moi aussi. Pep a tenté des choses différentes, mais une chose qui n’a pas changé, c’est qu’on est resté ensemble. Ce n'est pas la fin d’un cycle, on va rebondir », a déclaré Bernardo Silva au micro de Téléfoot, dans un français remarquable. L’offensif portugais est conscient que la situation de Manchester City est délicate : être au niveau du Paris Saint-Germain au classement de la Ligue des champions n’est pas excusable.