Etrange question autour du Parc des Princes

Par Guillaume Conte

Le Parc des Princes plein à craquer à chaque match du PSG, c'est une légende révèle un journaliste suiveur du club de la capitale.

Un taux de remplissage impeccable, le Parc des Princes fait la fierté du PSG, de ses abonnés et de ses supporters depuis la prise en mains du club par Qatar Sports Investments il y a plus de 10 ans. Le stade de la Porte d’Auteuil affiche complet à chaque rencontre, et il y a bien longtemps qu’on ne peut plus acheter des billets sur les boutiques officielles le jour des rencontres. Même les abonnements se font sur liste d’attente et sont donc donnés au compte-gouttes chaque année, en fonction des rares retraits. La course à la revente des billets est aussi un grand classique, sachant que les matchs du PSG attirent les touristes qui passent par Paris, et provoquent donc un énorme marché à la revente.

Des places vides mais un stade plein, c'est possible

Mais tout cela était bien plus valable quand Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, David Beckham ou même encore récemment Kylian Mbappé étaient dans les rangs parisiens. Cette saison, le PSG s’entoure avec Luis Enrique d’une formation plus jeune, et moins connue à l’international. Résultat, France Bleu assure que, à chaque match, les virages et les latérales affichent par exemple des emplacements vides, alors que tous les billets sont annoncés comme vendus. Selon l’enquête menée par le média francilien, c’est tout simplement que certains abonnés qui n’ont pas pu se rendre au stade, n’ont pas trouvé preneur à la revente des billets.

Il faut déjà remplir le Parc des Princes :-)

(rencontre de Rennes, 25ᵉ minute de jeu #Psgsrfc ) pic.twitter.com/12Jays6L8Y — France Bleu Paris (@francebleuparis) October 18, 2024

Le journaliste Bruno Salomon a interrogé un abonné sur ce sujet, et sa réponse résume bien la situation. « Imagine toi, TicketPlace avec l'accord du PSG impose un prix plancher. Je propose donc ma place à 130 euros pour le match de Strasbourg, mais ça ne vaut pas ce prix-là...Actuellement, ma place vaut maximum 60 à 70 euros. L'équipe qui joue aujourd'hui, elle n'est pas vendeuse si tu veux revendre ta place », a souligné cet abonné qui estime que les gens ne se précipitent plus comme avant pour avoir un billet à tout prix, et que cela débouche sur des sièges vides à chaque rencontre de Ligue 1.