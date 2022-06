Ekitike aux oubliettes, Scamacca arrive au PSG

Dans : PSG.

Régulièrement cité au PSG, Hugo Ekitike n’est pas une piste de Paris cet été. Au contraire de l’international italien Gianluca Scamacca.

Tandis que le Paris Saint-Germain pousse vers la sortie Neymar ainsi que Mauro Icardi, l’état-major du club est déjà dans le coup d’après. En effet, Luis Campos et Antero Henrique scrutent le marché des transferts afin de trouver les joueurs potentiels complémentaires à Kylian Mbappé et à Lionel Messi en attaque. Ces dernières semaines, le nom d’un attaquant de Ligue 1 revient avec insistance dans l’actualité du PSG : Hugo Ekitike. Par ailleurs ciblé par Newcastle, le buteur du Stade de Reims n’est en réalité pas une piste sérieuse du Paris Saint-Germain selon les informations du Parisien, qui affirme que l’international U20 aux 6 sélections ne figure absolument pas dans la liste des recrues potentielles de Luis Campos et de l’état-major du PSG… au contraire de Gianluca Scamacca.

Scamacca arrive, Ekitike n'a jamais été pisté par le PSG

Le quotidien régional affirme que le Paris Saint-Germain a coché cinq noms en attaque. Parmi cette liste, on y trouve Gianluca Scamacca, la pépite de Sassuolo. International italien de 23 ans, il fait bien partie des cibles privilégiées par Luis Campos pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain. L’intérêt est réel et les discussions sont très avancées avec Sassuolo au point que l'arrivée du joueur est « quasi-bouclée » pour le mois de juillet à Paris selon le média. Le montant du transfert n’a pas encore filtré mais à priori, le PSG va s’offrir le buteur de Sassuolo pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros. Un tarif similaire à celui réclamé par le Stade de Reims pour Hugo Ekitike, dont l’avenir a de grandes chances de s’écrire à Newcastle. Dans ce dossier, le club champenois a utilisé le PSG et sa surface financière illimitée pour faire monter les enchères… ce qui a parfaitement fonctionné, alors même que Paris n’a jamais ciblé le joueur. Peu importe pour Paris, qui -sauf revirement de situation- va réussir à s’offrir sa piste n°1 en attaque en la personne de Scamacca.