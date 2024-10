Ecoeuré et à l'abandon, cet ancien du PSG se confie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

A 22 ans, Kays Ruiz n'a pas la carrière escomptée pour le moment. Le joueur passé notamment par le Barça ou encore le PSG est tombé de haut avec certaines personnes.

En 2015, le PSG pensait faire une très belle affaire en délogeant Kays Ruiz du centre de formation du Barça. Le club de la capitale espérait beaucoup du milieu de terrain né à Lyon. Mais pas grand-chose ne s'est passé comme prévu pour Kays Ruiz, qui n'aura joué que 7 rencontres avec le club de la capitale, avant de rallier de nouveau Barcelone, mais pour évoluer avec le Barça B. Depuis, Ruiz est passé par Auxerre et a finalement atterri ces dernières semaines du côté du club belge de Francs Borains. Le joueur a repris une vie sans doute plus simple qu'elle ne l'était lors de ses passages à Barcelone et Paris.

Kays Ruiz, un traumatisme encore présent

Ces dernières heures, Ruiz s'est en effet lâché lors d'une interview accordée à Ange GR. Certaines relations néfastes sont notamment mises en avant par le footballeur, alors qu'elles étaient présentes quand tout allait bien pour lui : « On va parler du vrai sujet, les faux amis. C'est là que tu te rends compte des vraies choses de la vie. J'ai grandi avec des gens connus ou pas connus... Je ne citerai pas leur nom. Ils n'avaient rien. Je leur ramenais des choses chez Louis Vuitton. On a fait des vacances. Je régalais. Ils m'appelaient pour sortir. Je le faisais avec bon coeur. Je croyais que c'était mes gars de malade. Mais du jour au lendemain, j'ai vu que y'avait pas d'amis. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'appels. C'est comme de l'abandon mais ça m'a fait prendre de la maturité. Quand t’es au plus bas, il n’y a plus personne ». En espérant que Kays Ruiz ait mis définitivement ces épisodes de côté pour relever la tête et retrouver un club plus fidèle à ses aspirations de base.