Droits TV ‍: Le PSG, c'est jackpot à tous les coups

Par Adrien Guyot

Ogre du championnat depuis près de quinze ans et l’arrivée de QSI à la tête du club, le Paris Saint-Germain domine quasiment sans partage la quasi-totalité des titres sur la scène nationale. En termes de répartition des droits TV, le PSG est également bien au-dessus des autres équipes de Ligue 1 depuis une décennie.

Le Paris Saint-Germain est désormais dans la cour des grands. Racheté en 2011 par QSI, le club de la capitale est depuis dans une nouvelle ère. De très grands noms du football ont rallié le PSG, parmi lesquels Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria. Depuis une quinzaine d’années, Paris est le club qui domine la France du football et a remporté plus de 30 titres sur la période, ne laissant que des miettes à tout le reste des clubs français. Maintenant, la principale mission du Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des Champions, trophée que le PSG n’a encore jamais remporté. Néanmoins, économiquement parlant, le Paris Saint-Germain a des finances saines, et cela en raison de plusieurs facteurs dont celui des droits TV, sujet sensible du moment en France.

1 milliard d’euros grâce aux droits TV pour le PSG

📺💶 L'évolution des revenus des droits TV au #PSG sur 10 ans



Il cumule plus du millard d'euros sur la période et a minima le double de tous ses concurrents en Ligue 1. Il le doit principalement à sa présence régulière en Ligue des champions pic.twitter.com/NWhubrRek3 — Sportune (@Sportunefrance) July 20, 2024

Si Nasser Al-Khelaïfi est très impliqué dans les discussions en cours pour les droits TV du Championnat de France pour la période 2024-2029, le bilan économique du PSG sur la dernière décennie est très positif pour le PSG. Qualifié tous les ans pour la Ligue des Champions, le finaliste de l’édition 2020 a des recettes annuelles non négligeables, tandis que les droits TV dans toutes les compétitions nationales ont permis au PSG d’engranger un maximum d’argent. En effet, selon les données rapportées par le média Sportune, le PSG a gagné 1,362 milliards d’euros grâce aux droits TV depuis la saison 2014/2015. Il s’agit des droits TV concernant la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et même la Coupe de la Ligue, compétition qui a disparu en 2020.

A titre de comparaison, le PSG a généré plus du double de fonds générés grâce aux droits TV que n’importe quel autre club, le deuxième étant l’Olympique de Marseille. En 2021, le PSG a touché plus de 200 millions d’euros de droits TV, quelques mois après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich pendant la période COVID. A une époque où beaucoup d’équipes ont souffert, Paris s’est assuré un bel avenir économique et une rentrée d'argent qui sera à peine amoindrie par la future répartition pour 2024 et les années à venir.