Doué choisit le PSG, le Bayern Muniche pleure

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait boucler dans les prochaines heures la venue de Désiré Doué. Le joueur du Stade Rennais a fait son choix et l'a d'ailleurs communiqué au Bayern Munich, autre club intéressé.

Luis Enrique va pouvoir souffler, Désiré Doué ne lui échappera pas. Grand fan du profil du joueur rennais, l'entraineur espagnol a poussé en interne pour avoir gain de cause. Nasser Al-Khelaïfi a aussi été l'un des hommes importants du deal afin de contenter son coach. Le PSG doit désormais se mettre d'accord avec le Stade Rennais sur le prix et la formule à ficeler. Dans ce dossier, le Bayern Munich pensait aussi avoir sa chance. Le club allemand était en contacts avancés avec Doué et son entourage. Mais voilà, l'international Espoirs français veut poursuivre sa carrière au PSG. Forcément un énorme coup dur pour Munich, qui avait beaucoup misé sur le crack breton. D'ailleurs, on ne décolère pas en Bavière.

Désiré Doué, le Bayern n'a rien compris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dd33 (@desire.doue)

Selon les informations de Kerry Hau, reporter pour Sky Germany, le comportement de Désiré Doué ne passe pas, lui qui n'a pas personnellement indiqué son souhait de partir au PSG et a préféré que son entourage s'en occupe à sa place : « Déception au FC Bayern suite au rejet de Désiré Doué. Après des discussions avec Doué et son entourage, les responsables se sont montrés optimistes quant au départ du joueur de 19 ans. Max Eberl, Christoph Freund, Vincent Kompany : ils ont tous travaillé et ont reçu des signaux positifs de la part du joueur même pendant les Jeux Olympiques - d'où la tendance pro-Bayern qui s'est confirmée récemment. La décision du joueur de rejoindre le PSG les a surpris. Doué n'a même pas décliné personnellement, mais via son entourage ». En plus de Désiré Doué, le Bayern n'a aussi pas réussi à signer Xavi Simons, de nouveau prêté à Leipzig. Des gros coups durs pour la formation allemande nouvellement entrainée par Vincent Kompany. Reste à savoir quel sera désormais le plan afin de se renforcer au milieu de terrain.