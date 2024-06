Donnarrumma contre Oblak, le PSG négocie un échange stupéfiant

Dans : PSG.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrit en pointillés, alors que Luis Enrique ne souhaite pas installer le gardien italien comme un titulaire la saison prochaine au PSG. Un statut qui fragilise l'ancien Milanais.

Décevant en Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Donnarumma a perdu gros. A l’approche du mercato, le gardien du Paris Saint-Germain fait l’objet de doutes en interne à tel point que Luis Enrique souhaite recruter un gardien capable de le concurrencer et potentiellement de lui prendre la place de numéro un. L’ex-gardien de l’AC Milan en a été informé et a logiquement été froissé par cette décision, alors qu’il était titulaire depuis deux ans au PSG après avoir subi la concurrence de Keylor Navas sous l’ère Mauricio Pochettino. Matvey Safonov était tout proche de rejoindre la capitale française mais l’international russe de Krasnodar voit des complications judiciaires et politiques apparaitre pour le Paris Saint-Germain.

D’autres pistes ont donc été activées par l’état-major du club parisien et notamment celle menant à Jan Oblak. A en croire les informations de Todo Fichajes, un improbable échange entre le gardien slovène de l’Atlético de Madrid et celui du PSG pourrait voir le jour cet été. Le média espagnol affirme que Jan Oblak va quitter l’Atlético de Madrid à la fin de la saison. Courtisé par plusieurs clubs en Arabie saoudite, le natif de Skofja Loka a également toute l’admiration de Luis Campos, qui voit en lui le potentiel taulier qui manque au champion de France en titre dans les grandes affiches de Ligue des Champions.

Donnarumma est dans le viseur de l'Atlético

Cet intérêt du PSG pour Oblak s’accompagne de celui de l’Atlético de Madrid pour Gianluigi Donnarumma puisque logiquement, avec le départ planifié d’Oblak à la fin de la saison, les Colchoneros recherchent un nouveau gardien. La situation bancale de Gigio » avec le PSG a suscité l’intérêt du club de la capitale espagnole, qui s’est renseigné au cours des derniers jours sur la faisabilité d’un transfert sec de l’international italien ou d’un échange avec Oblak. Personne ne l’avait vu venir mais deux très grands gardiens du football européen pourraient donc réaliser un chassé-croisé lors de ce mercato estival même s’il convient bien sûr de rester prudent. D’autant que Jan Oblak pourrait privilégier une fin de carrière en Arabie saoudite avec un ultime contrat démentiel sur le plan financier. De son côté, Donnarumma est également suivi par la Juventus Turin, mais le gardien du PSG ne fait pas d’un retour en Italie sa priorité après son départ houleux de l’AC Milan il y a trois ans.