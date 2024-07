Désiré Doué au PSG, c'est un boulevard

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Rennes croule sous les offres pour sa pépite Désiré Doué. Le jeune ailier français est notamment ciblé par le PSG. Les Parisiens seraient en très bonne position dans ce dossier.

Au vu des dernières pépites lâchées par le Stade Rennais au mercato, Désiré Doué est une piste sérieuse pour les grands clubs européens. Il faut dire que les anciens rennais ont fait des étincelles en Europe ces dernières années : Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Mathys Tel ou encore Jérémy Doku. Avec sa vivacité balle au pied, Désiré Doué a tout pour marcher dans les traces de ses prédécesseurs. Le PSG et Luis Campos l'ont bien compris. Le conseiller sportif portugais se démène pour amener le jeune ailier de 19 ans dans le club parisien cet été. Néanmoins, Désiré Doué est aussi suivi par Manchester United, Arsenal, le Bayern Munich ou encore Dortmund selon les dernières informations.

Bayern-PSG, la finale pour Doué

Une forte concurrence qui n'aide pas le PSG à être serein dans ce dossier. Cependant, selon le journaliste Abdellah Boulma, la situation s'est éclaircie ces dernières heures. Selon le journaliste pour France Bleu notamment, deux clubs ont pris le dessus sur les autres et le PSG en fait partie. Toutefois, les Parisiens doivent composer avec un Bayern Munich très entreprenant.

Pour le moment, le Bayern et le PSG sont les principaux favoris pour enrôler Désiré Doué. Le Bayern a une légère avance, mais le PSG est encore dans la course. Le dossier n’est pas encore bouclé ❗️ https://t.co/TD5pEZ7gdG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 6, 2024

Même avec ces deux clubs uniquement, la décision ne sera pas simple à prendre pour Désiré Doué tant les projets parisiens et munichois sont tous les deux séduisants.