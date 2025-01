Désiré Doué a tout du futur Neymar, catastrophe au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la présence de joueurs comme Barcola ou Doué au coup d’envoi, le PSG a eu de grosses difficultés contre Espaly. La faute à des prestations individuelles très décevantes de la part de plusieurs joueurs parisiens.

Espaly n’est pas passé loin de réaliser un exploit monumental mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, les pensionnaires de National 3 étaient à égalité avec le champion de France en titre avant de finalement craquer (2-4). Pour le PSG, cette victoire n’est pas glorieuse car le talent des joueurs alignés par Luis Enrique aurait dû permettre de se mettre à l’abri bien avant. Des titulaires habituels tels que Bradley Barcola ou Désiré Doué étaient notamment alignés au coup d’envoi. Mais les deux ailiers français se sont fait taper sur les doigts par Daniel Riolo après la qualification laborieuse des Bleu et Rouge.

Le recrutement de Kvaratskhelia expliqué, Barcola fait trembler le PSG https://t.co/QmvF4alWr4 — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2025

« Cela fait un moment que je n'en ai pas parlé, ça fait un mois que je n’ai pas prononcé son nom, mais on peut dire tranquillement que Barcola a été archi-nul ? Ses contrôles de balle, tout ce qu’il fait depuis très longtemps maintenant est très mauvais. Et je dirais même que c’est depuis le début de la saison en dehors de certains petits matchs où il s’est régalé » a d’abord livré Daniel Riolo au sujet de Bradley Barcola (10 buts en Ligue 1), dont la méforme a de quoi inquiéter. En ce qui concerne Désiré Doué, c’est néanmoins différent et le journaliste de RMC a davantage pointé un manque d’humilité sur ce match.

Daniel Riolo tape sur Désiré Doué

« Désiré Doué, je l’ai beaucoup félicité ces derniers temps pour ses prises d’initiative et son caractère. Sur ce match, il montre des trucs inquiétants. Un mec qui est prétentieux contre une petite équipe, ce n’est jamais bon signe. Il a été extrêmement prétentieux, il s’est pris pour le Neymar des pires moments de Neymar, genre je vais dribbler trois mecs, je vais montrer à ces paysans de National 3. S’il a ce problème, il ne sera jamais le joueur que j’espère qu’il sera un jour car il a beaucoup de qualités. Si je suis Luis Enrique, je le prend et je lui fais un discours d’humilité » estime Daniel Riolo, davantage convaincu par le potentiel de Doué par rapport à celui de Barcola et qui espère que l’ancien Rennais reviendra vite sur le droit chemin pour exploser au plus haut niveau dans la capitale, et éviter si possible de suivre la sombre route empruntée par Neymar au fil de sa carrière.