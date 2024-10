Dembélé ‍: Le PSG étudiera toutes les offres au mercato

Dans : PSG.

Le clash entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé a brutalement fait monter la température au PSG à tel point que selon la presse espagnole, un départ de l’ailier de 27 ans dès le mercato hivernal est envisageable.

Luis Enrique a fait un choix totalement inattendu à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Arsenal en écartant Ousmane Dembélé du groupe. L’international français est pourtant l’un de ses joueurs les plus décisifs depuis le début de la saison, avec 4 buts et 4 passes décisives. Mais une discussion musclée entre les deux hommes a convaincu Luis Enrique d’écarter son dribbleur français pour le déplacement à Arsenal. Un coup de chaud qui a provoqué l’agacement pour ne pas dire la colère d’une majorité de supporters parisiens, qui ne comprennent pas ce choix à l’aube d’un match aussi difficile, perdu sans surprise mardi soir (2-0).

Le divorce est-il définitivement consommé à présent entre Dembélé et Luis Enrique ? A en croire le média espagnol El Nacional, c’est bien possible. Et pour cause, un départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone dès le mercato hivernal est évoqué. Nos confrères dévoilent que plusieurs clubs ont été alertés par la situation de Dembélé au point de s’intéresser de très près à lui dans l’optique de le recruter. Plusieurs clubs de Premier League dont Manchester United mais également des équipes en Arabie Saoudite sont sur les rangs, prêts à dégainer une proposition pour récupérer « Dembouz » après sa brouille avec Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne n’y voit aucun inconvénient.

Luis Enrique favorable à un transfert de Dembélé ?

En effet, El Nacional affirme que Luis Enrique « ne verrait pas d’un mauvais oeil le départ de Dembélé… lors du prochain mercato hivernal ». Autrement dit, l’entraîneur parisien est tout à fait ouvert à un départ de l’un de ses meilleurs joueurs dans trois mois. Un véritable coup de tonnerre si cela venait à se confirmer, quand on sait que le PSG a déjà perdu Kylian Mbappé, lequel n’a pas été remplacé et que des joueurs comme Lee, Barcola ou Doué, aussi prometteurs soient-ils, n’ont pas encore atteint le niveau requis pour briller en Ligue des Champions.

« La relation entre Dembélé et Luis Enrique est à un point critique et la possibilité que le Français parte en janvier n’est pas exclue » confirme le média espagnol à la fin de son article, convaincu qu’un départ de Dembélé dans les semaines à venir sera étudié par le PSG. Il sera néanmoins intéressant de voir si dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos continuent de donner raison à Luis Enrique, ou si cette fois, le board parisien interviendra pour mettre fin à la mascarade.