Daniel Riolo boucle le mercato du PSG en trois lignes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A moins de 3 semaines de la reprise, le PSG est loin d'avoir fini son recrutement. Le club parisien peine à conclure ses nombreux dossiers. Toutefois, un dénouement heureux serait proche pour les supporters parisiens.

Sans Kylian Mbappé, le PSG fait-il moins envie qu'avant ? Une chose est sûre, le club parisien met plus de temps que les étés précédents pour conclure ses transferts. Le PSG a multiplié les pistes, notamment en attaque, pour consolider son effectif. Néanmoins, les joueurs annoncés ne sont toujours pas arrivés. Désiré Doué, Nico Williams, Jadon Sancho et Khvicha Kvaratskhelia ont été visés par les Parisiens pour occuper les côtés en attaque. Si le Géorgien ne viendra pas, les autres cités sont en concurrence pour rejoindre la capitale française.

Le PSG va bientôt signer 3 joueurs

En plus, le PSG n'a toujours pas officialisé la venue de Joao Neves malgré l'optimisme des Parisiens dans ce dossier. Le temps presse et le PSG fait douter ses propres supporters. Sera t-il en mesure de ramener ces nouveaux joueurs pour la 1ère journée de Ligue 1, le week-end du 18 août au Havre ? Daniel Riolo est catégorique, ce sera un grand oui. Le polémiste de RMC a annoncé dans l'After Foot les venues prochaines de Joao Neves mais surtout de Désiré Doué et de Nico Williams.

Daniel Riolo 🎙️ : « Nico Williams est la priorité n°1 du PSG. Ils vont tout faire pour l'obtenir. Luis Enrique est un 𝗮𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗺𝗮𝗷𝗲𝘂𝗿 pour convaincre le joueur. Il y a de 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 que ça se fasse ! » 🤯



« Le Barça le veut également, mais ils ont… pic.twitter.com/TfkyAqOkEZ — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 30, 2024

« Nico Williams est la priorité n°1 du PSG. Ils vont tout faire pour l’obtenir. Le Barça le veut aussi, mais ils n’ont pas les moyens. Le PSG mettra ce qu’il faut, et lorsqu’il s’agit d’argent, ils parviennent toujours à leurs fins. Joao Neves va signer, et ça ne va pas tarder à se boucler pour Désiré Doué », a t-il lâché sur l'antenne de RMC. Au vu du potentiel des trois concernés et notamment du champion d'Europe Nico Williams, cela vaut le coup d'attendre pour le PSG et pour Luis Enrique.