Cristiano Ronaldo au PSG, la Ligue 1 n'en veut pas

Par Quentin Mallet

Une récente rumeur a fait part d’un intérêt réciproque entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo. Une théorie totalement infondée et rapidement décrédibilisée.

Après sa dernière sortie contre le championnat de France de Ligue 1, on pouvait facilement se douter qu’il ne s’engagerait pas quelques jours plus tard avec le Paris Saint-Germain. « En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé », lâchait Cristiano Ronaldo lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Celui qui se plait particulièrement en Arabie saoudite et qui ne cesse de vanter les mérites du championnat dans lequel il évolue a pourtant fait l’objet d’une rumeur qui a secoué les réseaux sociaux. Cette dernière évoquait un intérêt réciproque avec le Paris Saint-Germain. Il n’aura fallu que très peu de temps pour que la presse infirme ces informations.

Cristiano Ronaldo en Ligue 1, c’est non

Selon les informations de RMC Sport, il n’a jamais été question d’un rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo. Les rumeurs sont allées jusqu’à évoquer des discussions entre les deux parties, voire des négociations. Finalement, il n’en est absolument rien. Fabrizio Romano confirme également la nature inexistante de ces rumeurs. Avec les échéances importantes à venir en championnat et en Ligue des champions, le PSG compte bien s’activer sur le marché des transferts au cours de ce mois de janvier. Toutefois, les dirigeants parisiens ont la tête à de nombreux autres dossiers, loin de celui du quintuple Ballon d’Or.

Quant au Portugais, son contrat prend fin dans 6 mois, mais il continue d’affirmer qu’il veut poursuivre sa carrière à Al-Nassr. En tout cas, dans un temps pas si lointain que cela, Cristiano Ronaldo aurait bel et bien pu s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais à 39 ans et 11 mois, sa route n’a plus aucune chance de croiser celle de la capitale parisienne.