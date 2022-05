Contrat jusqu'en 2025 et salaire dynamité, Pogba arrive au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a l'embarras du choix concernant son avenir. Du côté du PSG, on espère que le milieu de terrain français sera bien parisien la saison prochaine.

Six ans après avoir retrouvé Manchester United, dans le cadre d’un transfert à hauteur de 105 millions d’euros avec la Juventus, Paul Pogba passe ses dernières semaines dans le Nord de l’Angleterre. Car cette fois, les Red Devils ne proposeront pas de prolongation de contrat au joueur français de 29 ans, lequel peut partir libre d’Old Trafford après une dernière saison totalement ratée, tout comme celle de son équipe. Malgré cet échec, le milieu de terrain français suscite encore l’intérêt de plusieurs clubs, et au fil des mois les noms de la Juventus, du Real Madrid, et bien évidemment du Paris Saint-Germain ont été évoqués.

Mais les choses semblent se resserrer subitement et sauf grosse surprise, Paul Pogba devrait bien pour la première fois de sa longue carrière jouer en Ligue 1 la saison prochaine sous le maillot du Champion de France, 13 ans après avoir quitté les U17 du Havre pour rejoindre une première fois Manchester United. Et des détails filtrent même sur cet accord presque conclu.

Paul Pogba prêt à dire oui au PSG

🔥 PSG have made a contract offer to Paul Pogba until 2025. The French believe they can convince Paul Pogba.



🔵 #PSG • 🔴 #MUFC https://t.co/5kaFh1htsD pic.twitter.com/cMDG5v3bMg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 10, 2022

Spéciale du mercato, Ekrem Konur annonce que Nasser Al-Khelaifi a proposé un contrat de trois ans à Paul Pogba, et que cela est un argument à même de finir de convaincre le milieu de terrain de signer à Paris. Une information qui intervient au moment même où d’Italie on indique que la Juventus ne fera pas une offre financière colossale au joueur de Manchester United. Alfonso Pedulla, journaliste italien proche du club turinois, affirme de son côté que face aux 340.000 euros par semaine que gagne Paul Pogba actuellement avec Manchester United, la Juventus n’offrira au grand maximum que 150.000 euros. Et Pedulla de préciser que même le Paris Saint-Germain ne fera pas des folies pour faire venir le champion du monde français, le PSG poussant le curseur à 190.000 euros, soit pas loin de la moitié de ce que touche Pogba cette saison.

Pogba doit décider de son avenir sans le regretté Mino Raiola

𝙰𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 ❤️ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝙼𝚒𝚖𝚒 🙏🏾 pic.twitter.com/oeIHPlYHRz — Paul Pogba (@paulpogba) May 1, 2022

Au moment où Paul Pogba doit décider de son avenir, et pour la première fois de sa longue carrière, il devra le faire sans son emblématique agent, Mino Raiola, décédé il y a deux semaines. Mais a priori, ce dernier avait déjà énormément travaillé sur ce dossier et on sait que ses relations avec le PSG ont toujours été bonnes. Ce mercredi, plusieurs médias anglais affirment même que l'opération serait déjà bouclée, et pourrait être officialisée dès que la saison de Manchester United sera terminée. Une saison que Paul Pogba ne finira pas en Premier League, puisque le milieu de Ralf Rangnick est blessé au mollet depuis la correction prise contre Liverpool (4-0) fin avril.