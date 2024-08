Coman au PSG, le Bayern ouvre la porte ‍!

Au Bayern Munich depuis 2017, Kingsley Coman n’est plus aussi intouchable qu’il pouvait l’être en club il y a quelques années. La formation allemande est ouverte à son départ sous certaines conditions, ce qui relance le dossier du côté du Paris Saint-Germain.

Quel avenir pour Kingsley Coman au Bayern ? Au club depuis 2015, et encore sous contrat en Bavière jusqu’en 2027, l’attaquant français est de plus en plus contesté par les dirigeants munichois. Après une saison marquée par une blessure l’ayant vu manquer la fin de saison, le Bayern, qui a terminé seulement troisième de Bundesliga l’an dernier, a ouvert la porte à un départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat de son joueur selon les informations de Sky Sports Germany. Intéressé de longue date par son ancien titi, le Paris Saint-Germain peut être tenté de passer à l’action. La source indique que le PSG a été informé des conditions auxquelles le Bayern compte négocier un éventuel départ de Coman.

