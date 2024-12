Claquettes et téléphones bannis, le PSG ne rigole plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fidèle à son projet, le Paris Saint-Germain veille à l’évolution des jeunes de son centre de formation. Les éducateurs s’attardent sur la progression sportive de leurs talents, mais aussi sur certaines règles de vie au quotidien.

Luis Enrique ne leur ferme pas la porte. Au contraire, malgré la richesse de son effectif, l’entraîneur du Paris Saint-Germain donne parfois des opportunités aux jeunes formés dans la capitale. Une récompense pour les talents choisis et pour le directeur du centre de formation Yohan Cabaye qui n’oublie pas l’objectif final de son travail.

Au nouveau Campus PSG, un escalier symbolique sépare les terrains des jeunes et des pros.



« On a des relations avec l’équipe première bien sûr, parce que le travail il faut qu’il soit aligné, a expliqué l’ancien milieu du Paris Saint-Germain à Free Foot. Nous, on travaille pour eux. Dans la mesure où notre objectif c’est de pouvoir amener le plus de joueurs possible en équipe première. » Yohan Cabaye a donc pour objectif d’accompagner les meilleurs, sans pour autant négliger certaines qualités en dehors du terrain.

« On veut être bons sur le terrain, donc former des très bons joueurs de foot, mais aussi des êtres humains et des hommes pour le futur avec de grosses valeurs », a précisé Yohan Cabaye, conscient que le nouveau centre d’entraînement ultra moderne peut vite mettre les jeunes dans le confort. « Nous, notre travail c’est justement de les mettre en garde sur ça, a reconnu le dirigeant. Leur donner l’opportunité de bien s’entraîner sur des terrains fantastiques, mais attention, c’est pas parce que tu es là que quoi qu’il arrive tout va bien se passer si tu ne fais pas d’efforts. »

Ce n'est pas le Club Med...

« C’est là où on doit toujours être, dans le discours, intensif, et ne rien laisser au hasard. Parce que sinon ils peuvent ralentir dans leur progression, ou peut-être parfois passer à côté d’une carrière, a prévenu Yohan Cabaye avant de citer des règles mises en place. (…) On a supprimé les claquettes en salle de muscu. Claquettes au repas, pas le droit, téléphone à table, interdit. Les retards surtout, c’est important d’arriver à l’heure. » Le niveau d'exigence est clairement monté d'un cran.