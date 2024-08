Cinq joueurs à virer, le PSG est en mission

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Calme sur le mercato jusqu’à présent, le PSG, qui n’a pas fait de folie, veut bâtir un collectif sans véritable star. En attendant que d’autres recrues ne rejoignent la capitale, plusieurs joueurs pourraient être tentés d’aller voir ailleurs cet été.

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré très actif sur le marché des transferts. Après l'arrivée du milieu de terrain portugais João Neves qui s'est s’engagé contre 70 millions d’euros, le PSG doit vendre. La stratégie parisienne dans ce mercato est claire, construire un véritable collectif et ne pas se focaliser sur des stars comme pouvaient l’être Messi et Neymar, partis en 2023, et Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club, qui a fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Si le PSG est toujours en quête de son remplaçant, Luis Enrique espère d’autres renforts. Ce qui ne doit pas faire oublier que Paris peut également dégraisser, et certains joueurs sont en instance de départ ou pourraient l’être en cas d’offre intéressante sur la table.

Simons et Ugarte sur le départ, en attendant d’autres ?

Xavi Simons has decided to stay at RB Leipzig for one more season on loan from PSG, per multiple reports



Sad times for his admirers 🫠 pic.twitter.com/yxSHQuhI2S — B/R Football (@brfootball) July 29, 2024

Les deux premiers concernés sont Xavi Simons et Manuel Ugarte. Le Néerlandais a clairement fait comprendre qu’il ne souhaitait pas rester au PSG et les différentes parties négocient la prolongation de son prêt à Leipzig pour une saison supplémentaire. De son côté, l’Uruguayen est dans le viseur de Manchester United et un accord contractuel a été trouvé entre les Red Devils et le joueur. Autres joueurs potentiellement sur le départ, Carlos Soler, qui ne s’est jamais imposé dans la Capitale et qui est dans le viseur d’Aston Villa. Nordi Mukiele, lui, n’est pas forcément apprécié par l’entraîneur espagnol malgré sa polyvalence d’après Fabrizio Romano. Il est ainsi très probable de voir l’ancien montpelliérain s’en aller dès cet été. Enfin, Marco Asensio, auteur d’une saison correcte malgré une blessure au pied, pourrait également retourner en Espagne, notamment pour retrouver un statut avec la Roja, lui qui n’a pas été retenu pour disputer l’Euro cet été et qui a vu les Espagnols remporter la compétition. A un mois de la fin du mercato, l’ensemble de ces dossiers doit désormais s’accélérer.