Ciao le Qatar, Verratti déjà de retour à Paris

Par Hadrien Rivayrand

Marco Verratti a récemment quitté officiellement le PSG après des années de bons et loyaux services. Difficile en revanche pour l'Italien de ne pas revenir dans la capitale dès qu'il en a l'occasion.

Le PSG a décidé l'été dernier de se séparer de certains anciens. Marco Verratti était concerné et a été envoyé au Qatar du côté d'Al-Arabi. Forcément difficile à accepter pour le milieu de terrain mais aussi les fans du club de la capitale, très attachés à l'ancien de Pescara. Pourtant, il faudra s'y faire et que toutes les parties passent à autre chose. Cependant, Verratti sera toujours le bienvenu en France et à Paris. Il faut dire que le champion d'Europe transalpin a passé une dizaine d'années dans la capitale. De quoi y nouer des liens forts et construire une petite famille. Ces dernières heures, Marco Verratti était d'ailleurs déjà de retour à Paris.

Verratti aime beaucoup trop Paris

Comme on peut le voir sur des images publiées sur ses réseaux sociaux, Verratti a débarqué à Paris et il était particulièrement heureux... La raison ? Le fait que le championnat qatari fasse une petite pause jusqu'au 8 octobre et une rencontre contre Al-Wakrah. L'Italien en profite donc pour passer du temps en famille et voir des amis. Certains d'entre eux évoluent au PSG et il ne serait donc pas étonnant de voir des clichés sortir dans les prochains jours. A 30 ans, Marco Verratti n'évolue déjà plus au plus haut niveau du football mondial. Difficile de savoir d'ailleurs s'il aurait une chance de disputer l'Euro 2024 si son pays avait la chance de se qualifier. Victime de blessures et critiqué sur son hygiène de vie, le milieu de terrain avait été peu à peu poussé vers la sortie par le PSG, malgré une récente prolongation de contrat.