Ce dossier qui fait trembler les supporters du PSG

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit gérer de nombreux dossiers cet été lors du mercato. Si le club de la capitale fait parler concernant des arrivées possibles, attention aussi à gérer certaines attaques extérieures sur les jeunes pépites du club.

Les mouvements vont encore être nombreux cet été au PSG. Luis Campos et Luis Enrique veulent encore faire venir des profils capables d'apporter un vrai plus au club de la capitale. Deux attaquants de métier sont courtisés, tout comme un joueur de côté et un nouveau gardien. Selon les dernières informations mercato, Dusan Vlahovic n'est plus très loin d'une arrivée, tout comme Bernardo Silva. Mais attention pour le PSG à ne pas se laisser piquer des jeunes cracks. Par le passé, les champions de France ont vu beaucoup de leurs joueurs formés au club quitter le navire. Dernier crack du centre de formation apprécié en Europe : Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, la tentation allemande ?

🎥⚽️ Vivez l'entraînement du jour de nos 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔 ! @neymarjr et @NordiMukiele poursuivent leur protocole de reprise. 💪 pic.twitter.com/bf7GnCetTx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2023

Selon les informations d'El Nacional, le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid pourrait bien finir par avoir des répercussions pour le PSG. En effet, le Borussia Dortmund n'a toujours pas remplacé l'Anglais au milieu de terrain. Et les Marsupiaux se sont apparemment mis en tête de signer Warren Zaïre-Emery. Encore sous contrat jusqu'en juin 2025, le joueur de 17 ans a gagné un nouveau statut de par ses performances la saison passée. La saison prochaine, il devrait encore une fois être amené à avoir un rôle important. Mais toujours aucune trace d'une éventuelle prolongation pour le moment et Dortmund veut faire beaucoup pour le convaincre de rejoindre l'Allemagne. Le média rajoute que WZE ne serait pas contre un transfert à Dortmund, assuré de son temps de jeu et moins sous le poids de la concurrence.

Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi fait un point d'honneur à garder son crack et demandera une somme énorme pour le lâcher. Si le site Transfermarkt estime Zaïre-Emery à 20 millions d'euros, c'est largement plus que demandera le club de la capitale. En tout cas, avant la fin du marché, le PSG va devoir faire le dos rond dans certains dossiers. Et attention à la menace allemande. Paris devra donc très vite rassurer son Titi. Le début de saison sera révélateur.