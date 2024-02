Booba gifle Mbappé et le vire du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour la sortie de son nouvel album ce vendredi, Booba s’est offert un buzz avec le nom de Kylian Mbappé. Le rappeur a en effet clashé l’attaquant du Paris Saint-Germain dans un morceau, puis à travers une publication sur le réseau social X.

L’actualité de Kylian Mbappé ne tourne pas qu’autour de sa blessure. Alors que les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain s’interrogent sur l’état de sa cheville gauche, touchée après un vilain geste du Brestois Lilian Brassier mercredi en Coupe de France, l’attaquant parisien se retrouve malgré lui impliqué dans un buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, son nom apparaît dans un morceau de Booba. Le rappeur français, qui sort son nouvel album intitulé « Ad Vitam Aeternam » ce vendredi, cite le nom de Kylian Mbappé dans le morceau « Abidal » en featuring avec Sicario.

Booba n'est pas fan de Mbappé

« Ils sont surcotés de fou, comme Kylian », lance l’artiste originaire des Hauts-de-Seine. Mais Booba ne s’est pas contenté de cette punchline dans son refrain. Le Duc de Boulogne s’est ensuite expliqué dans une publication sur le réseau social X. « Kylian Mbappé, c'est pas un clash t'es surcoté, a lâché le rappeur. Tu sers à rien, t'es un outil du système, zéro Ligue des Champions, zéro prise de position (comme la plupart ). Vas au Real apprendre la vie avec Vinicius bon courage. »

.@KMbappe c'est pas un clash t'es surcôté tu sers à rien t'es un outil du système zéro LDC zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/pOR09SdOTp — Booba (@booba) February 9, 2024

Vous l’aurez compris, Booba n’est pas un grand fan de la star du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que B2O critique publiquement l’international français. De quoi s’offrir une belle promotion pour son retour après trois ans d’absence. De son côté, Kylian Mbappé ne devrait pas répondre. On voit mal l’attaquant annoncé au Real Madrid participer à ce clash à l’approche du grand rendez-vous face à la Real Sociedad mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.