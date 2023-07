Bernardo Silva, grosse catastrophe en vue pour le PSG

Dans : PSG.

C'est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, et Luis Campos travaille sur ce dossier depuis des mois, Bernardo Silva est annoncé comme proche des champions de France. Le scénario paraissait limpide, mais du côté de Manchester City on a décidé de renverser la table.

Le 10 juin dernier, après la victoire de Manchester City contre l’Inter en finale de la Ligue des champions, TF1 avait fait exploser les réseaux sociaux. Un de leurs journalistes avait indiqué que Bernardo Silva avait demandé un bon de sortie lors de ce mercato, alors que le joueur portugais est lié jusqu’en 2025 avec le club anglais. Une décision qui intervenait où l’ancien Monégasque était annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant placé une première offre de 70 millions euros. Une proposition refusée, intervenue avant l’attaque financière d’Arabie Saoudite. Mais, plus que les clubs saoudiens, le danger est de plus en plus grand pour le PSG, et ce danger s’appelle…Manchester City.

Pep Guardiola entre dans le dossier Bernardo Silva

Depuis quelques heures, le départ de Riyad Mahrez vers l’Arabie Saoudite, pour un salaire de 25 millions d’euros par an, est évoqué. Pep Guardiola a prévenu ses dirigeants, si Mahrez part, ce qu'il ne veut pas, alors il faut blinder Bernardo Silva coûte que coûte. Selon Le Parisien, le PSG a bien compris que les négociations avec les dirigeants de Manchester City seront « difficiles » car Guardiola a réellement mis une grosse pression sur le board des Citizens pour que Bernardo Silva reste au moins une saison de plus. Avant même que les discussions ne débutent officiellement, et même si l'ailier droit portugais donne toujours l'avantage au Paris Saint-Germain, la tension est déjà grande, parce que Luis Campos sait qu'il est attendu au tournant.

L'an passé, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi avait lui-même reconnu que le mercato du PSG avait été raté, n'étant pas loin de tout mettre sur le dos d'Antero Henrique. Mais, débarrassé de ce dernier, Luis Campos joue gros dans le dossier Bernardo Silva, un joueur qu'il connaît bien puisqu'il l'avait fait venir à l'AS Monaco. Même si la confiance est toujours de mise dans ce transfert du côté parisien, la signature rapide de Bernardo Silva n'est plus d'actualité, alors que Luis Enrique souhaite avoir la totalité de son effectif pour partir en tournée au Japon à partir du 22 juillet. A Paris, et après le fiasco de la quête du grand attaquant l'an dernier, on voulait donc rapidement boucler l'opération, et ce ne sera pas le cas. Chaque semaine qui passe met une pression de plus en plus grande sur Campos, d'autant que le quotidien francilien affirme que si Manchester City finit par accepter le départ de Bernardo Silva, ce sera plus au FC Barcelone qu'au PSG.

Bernardo Silva doit sortir du silence

L'opération n'est donc plus aussi limpide qu'annoncée, et si Paris veut s'offrir Bernardo Silva il va falloir se battre et pas uniquement en poussant une offre allant au-delà des 80 millions d'euros. Comme on voit mal Manchester City aller au clash avec Pep Guardiola sur ce dossier, le joueur portugais devra donc monter au créneau pour officiellement dire qu'il veut quitter le Nord de l'Angleterre et signer au PSG. C'est le prix à payer pour éviter un fiasco qui ferait très mal aux champions de France.