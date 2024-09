Barcola-Beraldo, le duo catastrophique du PSG

Dans : PSG.

Accroché à Reims, le PSG n'a clairement pas montré un visage convaincant et plusieurs faiblesses ont été notées. Notamment un côté gauche très friable.

Le PSG a perdu ses premiers points de la saison, trois jours après une victoire déjà très compliquée face à Gérone en Ligue des Champions. C’est à Reims que les joueurs de Luis Enrique ont été accrochés. Menés au score, ils ont ensuite dominé largement mais se sont contentés de l’égalisation de l’inévitable Ousmane Dembélé, peu après son entrée en jeu. Le turnover lancé par l’entraineur espagnol n’a clairement pas porté ses fruits, et de nombreux joueurs ont perdu des points, et l’occasion de concurrencer les titulaires habituels.

Il y a deux joueurs qui ont toutefois beaucoup inquiété lors de cette rencontre. Bradley Barcola confirme sa période délicate. S’il semble toujours avoir les jambes, l’ancien lyonnais n’a clairement plus l’inspiration et la réussite de son début de saison. Il ne parvient plus à faire des différences et à être décisif, et se fait manger dans les duels, puisqu’il n’en a remporté que 3 samedi soir. L’ailier parisien écope d’un 3/10 qui sanctionne son match moribond. Sur son côté gauche, Bradley Barcola n’a clairement pas été par Lucas Beraldo, dont la lenteur et le manque d’apport offensif inquiètent, en plus de ses relances hasardeuses. Le Brésilien a lui aussi hérité d’un 3/10 dans les journaux, et selon Le Parisien, il a tout simplement symbolisé le côté faible du PSG. « Dépassé par le déplacement de Diakité sur le but rémois (1-0, 10e), il a souffert face à Ito qui l’a pris à revers plusieurs fois. Il utilise son jeu long pour donner un ballon à Doué (33e), mais pour le reste, il a encore paru trop friable. Ce n’est pas un hasard si les Champenois ont insisté sur son côté », a expliqué le quotidien francilien.

Un problème avec les latéraux ?

Barcola-Beraldo, une doublette « BB » qui ne devrait pas être trop souvent alignée par Luis Enrique, qui préfère largement Nuno Mendes. Mais quand il a été pointé du doigt que le mercato parisien manquait de profondeur en ce qui concerne les latéraux, l’exemple a été criant ce samedi à Reims. Il vaut mieux pour le PSG que Nuno Mendes et Achraf Hakimi ne se blessent pas cette saison, sans quoi ces postes risquent d’être rapidement en grande difficulté.