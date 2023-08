Barcola au PSG pour 50 ME, comme c'est bizarre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a accepté de casser sa tirelire en payant 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus à l’OL pour signer Bradley Barcola.

En discussions depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais et le PSG se sont enfin mis d’accord sur le montant à payer pour le transfert de Bradley Barcola. John Textor a été inflexible tout au long des négociations et a obtenu la somme réclamée pour l’international espoirs français, qui va donc quitter son club formateur pour 50 millions d’euros bonus compris après seulement six mois dans la peau d’un titulaire indiscutable à l’OL.

Daniel Riolo s'interroge sur le transfert de Barcola

Un coup dur pour les supporters lyonnais mais une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui voulait absolument recruter cet ailier rapide, technique et virevoltant pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Ce deal interroge néanmoins de nombreux observateurs et supporters, d’abord car la concurrence sera terrible à Paris et rien ne dit que Barcola bénéficiera d’un temps de jeu important. Mais également car la proximité entre l’agent du joueur, Jorge Mendes, et le coordinateur sportif parisien Luis Campos, pose question et soulève un vrai doute selon Daniel Riolo.

Bradley Barcola to PSG, here we go! Top French talent will travel to Paris tonight as Olympique Lyon accept €45m plus €5m add-ons and sell on clause 🔴🔵



Barcola will travel to Paris later tonight, medical on Thursday.



Luis Campos wanted him since June — deal now done. pic.twitter.com/K1WW9yvUiH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

« Barcola, six mois au haut niveau, c’est assez cher. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque à son arrivée à l'OM, je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne le sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être. Tout le monde avait intérêt à ce qu’il parte. C’est assez rare que les joueurs de l’OL, sortis de l’académie, jouent en Ligue 1 et fassent immédiatement l’objet d’un gros transfert. Certains avaient peut-être intérêt à ce qu’il parte (il fait référence à Jorge Mendes). Il vient pour cette somme-là mais pour être quoi ? Titulaire devant Goncalo Ramos? Dans la rotation ? C’est un peu bizarre. Barcola aimerait redevenir neuf pare que c’est sa formation. Mais il vient pour être a priori remplaçant » estime Daniel Riolo, qui a de gros soupçons et une bonne dose d’interrogations sur l’intérêt de ce transfert pour le joueur ainsi que pour le Paris Saint-Germain. Au futur ex-attaquant de l’OL de prouver sa valeur et de démontrer pourquoi le PSG a payé 50 millions d’euros pour le recruter.