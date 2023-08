Arsenal se fâche, Marquinhos poussé vers l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Le PSG n'en a pas encore terminé avec son marché des transferts. Quelques surprises pourraient tomber dans les prochains jours...

Au PSG, les périodes de mercato sont souvent suivies avec attention par les fans et observateurs du monde du football. Par le passé, les Franciliens ont habitué à des dépenses folles et des transferts phares pour la Ligue 1. Mais depuis cet été, le projet du Qatar a semble-t-il pris un autre tournant. Moins de stars et plus de joueurs de devoir. Néanmoins, les mouvements ont été nombreux. Dans le sens des départs, Leo Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar Jr ont pris la porte, alors que la situation autour de Marco Verratti est encore floue. En plus de l'Italien, c'est maintenant le capitaine du PSG qui pourrait quitter le navire...

Marquinhos, nouvelle cible des Saoudiens

Selon les informations de The Express, Marquinhos intéresse beaucoup l'Arabie saoudite et le club d'Al-Ittihad. Le club de Karim Benzema ou encore de N'Golo Kanté souhaite recruter un défenseur de renom cet été. Le premier choix était Gabriel d'Arsenal, mais Mikel Arteta a fermé la porte à un départ de l'ancien joueur du LOSC. Du coup, Al-Ittihad veut tenter sa chance pour Marquinhos. S'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 et qu'il a récemment été confirmé dans son rôle de capitaine du PSG, le défenseur auriverde n'a plus la même aura qu'avant pour son club.

Cependant, RMC précise que Marquinhos n'a aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si une proposition alléchante du club saoudien pourra faire pencher la balance. Mais peu de chances néanmoins que ce transfert se fasse, surtout à quelques jours de la fin du marché estival en France. En tout cas, pas mal de choses devraient encore se passer au PSG. Encore un peu de patience donc avant de connaitre exactement les contours de l'effectif francilien 2023-24.