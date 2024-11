Al-Khelaïfi déchire la « ‍famille PSG ‍», Daniel Riolo s'indigne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG joue une partie de son avenir européen ce mardi soir face au Bayern Munich. Mal engagée pour se qualifier en play-off, l’équipe de Luis Enrique doit rebondir même si une élimination ne serait pas dramatique aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, une position que ne partage pas Daniel Riolo.

Cette nouvelle édition de la Ligue des Champions ne réussit pas du tout au Paris Saint-Germain pour le moment. Actuellement 25e du classement de la saison régulière, le club de la capitale est virtuellement éliminé. Il reste quatre matchs à Luis Enrique pour redresser la barre et intégrer le top 24 qui permet de se qualifier en play-off. Le coach espagnol a la pression même si officiellement, il n’est pas menacé et ne le sera pas davantage en cas d’élimination. Nasser Al-Khelaïfi a été clair, le PSG est engagé dans un projet de reconstruction autour de Luis Enrique et une élimination précoce en Europe ne serait pas dramatique. Un point de vu que Daniel Riolo ne partage pas du tout.

Au micro de RMC, le journaliste a même dézingué le président du Paris Saint-Germain pour ce qu’il qualifie comme un manque terrible d’ambition et d’exigence à l’égard d’une équipe qui s’est systématiquement qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ces dix dernières années. « A mi-parcours de la Ligue des Champions, on est à se poser la question de savoir s’il serait dramatique pour le PSG de ne pas se qualifier en play-off. Dominique Rocheteau, un ancien du club, dit que ce serait dramatique. Nasser Al-Khelaïfi a l’air de dire que non. J’ai l’impression que beaucoup de supporters adhèrent à ce que dit Al-Khelaïfi et j’avoue que je ne comprends pas » analyse l'éditorialiste avant de conclure.

Daniel Riolo se paie Nasser Al-Khelaïfi

« Depuis 2013, même en construction au début du projet, le PSG a toujours été top 16 au minimum et parfois top 8 ou mieux. Et là, ce ne serait pas dramatique de ne pas être top 24 parce qu’il y a un projet et une reconstruction. C’était le même entraîneur l’an dernier et le même effectif à 80% qui sort d’une demi-finale de Ligue des Champions. Sans dire que l’on va gagner la C1, le minimum c’est d’être dans le top 24 mais on nous dit que ce ne serait pas grave. C’est la communication du club et de son président. Je ne comprends pas. C’est un énorme foutage de gueule qui provoque une scission profonde au sein de la famille PSG parce que certains adhèrent à ce discours » regrette Daniel Riolo, qui craint que Nasser Al-Khelaïfi contribue grandement à diviser les supporters du PSG si cela continue ainsi.

Pour éviter un véritable crise interne, rien de mieux qu’une qualification pour le play-off. Luis Enrique et les joueurs parisiens savent ce qu’ils ont maintenant à faire, malgré un calendrier hyper corsé avec le Bayern Munich et Manchester City au programme lors des deux prochains matchs.