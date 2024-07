Akliouche ne doit pas lui échapper, le PSG fait une énorme concession 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Révélation de la saison en Ligue 1, Maghnes Akliouche est déjà très courtisé. Après avoir recruté Bradley Barcola l’an passé, le PSG ne veut pas passer à côté de ce nouveau grand talent du championnat de France.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a eu du nez en misant 50 millions d’euros sur Bradley Barcola. Le joueur formé à l’OL a réussi sa première saison dans la capitale française et fait désormais office de titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Ce pari réussi a logiquement donné des idées au PSG, qui souhaite désormais se positionner sur les plus grands espoirs du championnat de France. Luis Enrique a notamment flashé sur Désiré Doué, en passe de quitter le Stade Rennais, mais celui qui est également courtisé par le Bayern Munich n’est pas le seul crack de Ligue 1 dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Maghnes Akliouche fait également partie des joueurs très suivis par Luis Enrique et Luis Campos. Le milieu offensif de l’AS Monaco, qui fait partie de la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, pourrait rapidement faire l’objet d’une offre concrète de la part du club parisien selon les informations du compte insider PSG Inside Actu. Et pour s’attacher les services du natif de Tremblay-en-France et être certain de ne pas le rater, le PSG est prêt à le recruter cet été et le prêt dans la foulée à l’ASM pour la saison 2024-2025 avant de le récupérer dans un an.

Akliouche recruté par le PSG et prêté à Monaco ?

Une formule qui pourrait convenir à tout le monde. « Comme il se peut qu'il soit courtisé par d'autres clubs, le Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque pour ce jeune talent. Monaco ne verrait pas d'un mauvais oeil, de le vendre et de se faire prêter le joueur, ça pourrait leurs faire une rentrée d'argent pour recruter » indique le compte insider. Cette solution pourrait donc convenir à tout le monde et pour le PSG, il y aurait l’assurance de s’attacher les services d’un joueur très prometteur du football français pour l’avenir sans pour autant le surpayer et en le laissant progresser une dernière année à Monaco. Reste maintenant à voir combien le club de la Principauté réclamera pour le transfert de Maghnes Akliouche, et si le joueur sera intéressé par ce plan de carrière qui lui est proposé par le Paris Saint-Germain.