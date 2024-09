Affaire Mbappé-PSG ‍: Une première décision est tombée

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les représentants de Kylian Mbappé et du PSG avaient rendez-vous ce mercredi devant la commission juridique de la LFP ce mercredi matin. Et les deux camps ont reçu une première réponse.

Actuellement à Madrid, où il a repris l'entraînement sous les ordres de Carlo Ancelotti comme en témoigne un message posté sur Instagram, Kylian Mbappé n'était pas présent devant l'instance juridique de la LFP. Mais son avocate et les émissaires du Paris Saint-Germain se sont bien présentés et l'épineux dossier a bien été étudié. Pour faire un bref résumé, Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG pour des primes et des bonus que les champions de France étaient censés lui verser avant son départ libre pour le Real Madrid. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on affirme qu'un accord avait été trouvé avec le joueur et que Mbappé n'a pas tenu ses engagements. Dans ce dossier où rien n'est simple, il ne fallait pas attendre une réponse immédiate. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a été le premier à communiquer sur la teneur de cette réunion.

Le PSG et Mbappé invités à négocier encore

Visiblement, le PSG pense avoir marqué des points, même si forcément, c'est le début d'une longue procédure qui s'est déroulé ce mercredi. « Le Paris Saint-Germain se réjouit de l'audience qui s’est tenue aujourd’hui pendant deux heures devant la Commission Juridique. Le Club a rappelé que le joueur avait pris des engagements clairs, répétés en public comme en privé, et que ces engagements doivent être respectés par le joueur, dans le contexte de 7 saisons fantastiques correspondant à un investissement sans précédent du Club. À la lumière des arguments documentés du Club, la Commission a insisté sur la mise en place d’une médiation entre les parties, que le Paris Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La Commission a invité le joueur à considérer ce processus de médiation », indique le PSG. Pour l'instant, le clan Mbappé n'a pas communiqué sur ce même sujet, la détermination de la star du Real Madrid à obtenir les 55 millions d'euros semble grande.

Paris interdit de mercato à cause du dossier Mbappé ?

Evoquant ce dossier, le quotidien sportif français précisait qu'aussi bien du côté de Nasser Al-Khelaifi que de celui de Kylian Mbappé, on s'attendait à ce que la bataille s'éternise devant la justice prud'homale, et ensuite devant la justice civile. Cette demande de médiation de la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel est une dernière marche avant que des choses soient réellement décidées et que les deux camps soient départagés avec le risque pour le PSG de payer 55ME ou d'être interdit de recrutement. Car en même temps que la LFP, Kylian Mbappé a également saisi l'UEFA.