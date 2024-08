Ademola Lookman au PSG, accord trouvé ‍!

Le dossier Ademola Lookman est relancé puisque le PSG a trouvé un accord avec l’international nigérian dans le cadre de sa venue. Le plus difficile reste à faire, à savoir trouver un accord avec l’Atalanta Bergame.

A la recherche d’un attaquant polyvalent d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Ademola Lookman. Il faut dire que l’ailier de l’Atalanta Bergame dispose du profil idéal pour le PSG puisque l’international nigérian, excellent sur un côté, est polyvalent et peut dépanner à la pointe de l’attaque… un poste où Gonçalo Ramos va manquer les trois prochains mois de compétition après sa blessure à la cheville contractée au Havre. La piste Lookman a rapidement fait l’unanimité chez les supporters parisiens, mais l’optimisme a vite été douché, un transfert ayant été jugé impossible en raison du véto de l’Atalanta Bergame de vendre son meilleur joueur à quelques jours de la fin du mercato.

Ademola #Lookman has reached a total verbal agreement with Paris Saint-Germain



26 y/o versatile striker wants to join #PSG with immediate effect.



Paris in direct contact with Atalanta Bergamo but negotiations about a permanent deal currently stalling.



@Arsenal,