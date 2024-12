Hakimi malheureux au PSG, Luis Enrique fait un miracle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vice-capitaine du PSG depuis le début de la saison, Achraf Hakimi enchaine les grosses performances. Un très haut niveau qui reflète le moral de l’international marocain, heureux sous les ordres de Luis Enrique.

En pleine force de l’âge, Achraf Hakimi a réalisé une première partie de saison exceptionnelle sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec déjà 3 buts et 7 passes décisives, le latéral marocain a pris une ampleur considérable dans le jeu des Bleu et Rouge. Ce ne fut pas toujours le cas dans la capitale française, notamment à l’époque des grandes stars (Neymar, Mbappé, Messi). Par le passé, Achraf Hakimi a même trainé son spleen au PSG comme le révèle l’insider Djamel, qui a expliqué dans l’un de ses derniers lives que l’ancien latéral droit du Borussia Dortmund n’était pas heureux sous Christophe Galtier et Mauricio Pochettino.

Great way to end the year ✔️

See you next, Parisiens! pic.twitter.com/cGNrH7vGDR — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 22, 2024

La donne a brutalement changé depuis la prise de fonctions de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a beau être critiqué dans les médias pour sa relation avec certains joueurs, il a totalement réussi son pari avec Achraf Hakimi. En effet, l’insider parisien révèle que depuis plusieurs mois, le latéral droit de 26 ans est un véritable leader dans le vestiaire qui n’hésite pas à prendre la parole et à accompagner les plus jeunes afin de les aider à grandir. Sa relation avec les dirigeants du PSG est par ailleurs excellente.

Luis Enrique a métamorphosé Hakimi

Achraf Hakimi a notamment apprécié le geste de Nasser Al-Khelaïfi qui l’a autorisé à participer aux Jeux Olympiques avec le Maroc l’été dernier. De plus, le Marocain n’a jamais envisagé un instant un départ du Paris SG et cela malgré le départ de son ami proche Kylian Mbappé en partie car Luis Enrique lui a donné une importance capitale dans le jeu de l’équipe. Peu mis en avant et pas vraiment à l’aise il y a encore quelques mois, Achraf Hakimi est désormais plus heureux que jamais dans la capitale. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui a convaincu son joueur de prolonger jusqu’en 2029. Une prolongation dont l’officialisation est imminente et qui fera le bonheur des supporters parisiens.