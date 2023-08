Accord Mbappé-PSG pour une prolongation ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a fait son retour en Ligue 1 samedi, et s'il n'a pas réussi à apporter à lui seul la victoire au PSG, le vice-champion du monde français a tout de même marqué le premier but parisien lors de cette saison. Et son histoire avec Paris n'est pas terminée.

C’est une image qui a immédiatement eu un énorme retentissement en France, mais aussi en Espagne. Après avoir ouvert le score pour le Paris Saint-Germain contre Toulouse, dix minutes seulement après être rentré en jeu, Kylian Mbappé est allé saluer de manière spectaculaire les supporters du club de la capitale massés dans un virage du Stadium. Un geste pas anodin quand on se souvient qu’il y a à peine plus d’une semaine, l’attaquant tricolore de 24 ans était au placard suite à une décision de Nasser Al-Khelaifi, furieux que Mbappé refuse de prolonger son contrat. Tout a désormais changé et l’idée même de voir la star du football français rester au-delà de 2024 n’est plus saugrenue. Ce dimanche, Duncan Castles, le très sérieux journaliste du Sunday Times, révèle que les négociations ont avancé très rapidement entre le PSG et le clan Mbappé, et que l’issue est positive.

Mbappé et Al-Khelaifi ont trouvé un accord

Dans l'édition du jour du quotidien britannique, le journaliste anglais dévoile qu’après une série de discussions entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, un « accord verbal » a été trouvé. Et il précise ensuite les modalités de cette entente entre le PSG et le meilleur buteur de son histoire : « l’accord porte une compensation financière lors du départ de l'attaquant et il pourrait finalement l'amener à signer un nouvel accord à long terme ». Pour cela, la star française aurait, dans un premier temps, proposé de renoncer à 100 millions d'euros de bonus s'il ne prolongeait pas à Paris et partait libre dans un an. En réponse, le club de la capitale souhaite plutôt prévoir une « clause de vente garantie » en échange d'une prolongation de contrat d'une ou deux saisons. Et cela aurait tout débloqué.

La rumeur d'une telle fin avait circulé il y a quelques jours, mais plusieurs médias français, dont L'Equipe et RMC avaient démenti le moindre accord entre le champion du monde 98 et les dirigeants qataris. A priori, là aussi les choses ont évolué et cela est peut-être à mettre en relation avec une autre information signée d'Andrés Onrubia, le correspondant en France du quotidien sportif madrilène AS.

Kylian Mbappe could renew contract after agreeing complex compensation deal with Paris Saint-Germain. https://t.co/nTQBzyHUml pic.twitter.com/BXc8Bj58e9 — Duncan Castles (@DuncanCastles) August 19, 2023

Ce dernier confirme que les prochains jours seront décisifs concernant l'avenir parisien de Kylian Mbappé, mais que tout indique qu'effectivement le Qatar a retrouvé un certain optimisme quant à un accord avec Kylian Mbappé afin qu'il ne parte pas libre dans un an. Une fin heureuse dans un dossier qui a empoisonné l'atmosphère du côté du Paris Saint-Germain et probablement ralenti la préparation sportive de l'équipe de Luis Enrique. A l'exception du match contre Le Havre, l'attaquant a raté la totalité de la tournée en Asie des champions de France, s'entraînant à part à Poissy. Au moment où tout semble enfin se régler, le PSG entame donc son championnat avec Kylian Mbappé et ça change tout. Il ne reste plus qu'à signer cet accord, histoire de définitivement tuer le suspense.