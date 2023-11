95ME de perdus, Riolo préfère Giroud à Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Olivier Giroud a marqué le but de la victoire milanaise contre le PSG. Et forcément, comparaison a été faite avec son coéquipier en équipe de France, Randal Kolo Muani.

Il y avait bon nombre d'internationaux tricolores mardi soir sur la pelouse de San Siro. Et contrairement au match aller au Parc des Princes, ce sont cette fois les Bleus de l'AC Milan qui avaient le sourire à la fin de la rencontre, et notamment Olivier Giroud, auteur du but qui a scellé la victoire des Rossoneri.

Tandis que le buteur français jubilait, cela faisait grise mine dans le camp d'en face, Randal Kolo Muani étant lui passé totalement à côté de ce choc de Ligue des champions. Et ce n'est pas la première fois que l'ancien Nantais déçoit depuis qu'il a rejoint le PSG en provenance de Francfort pour 95 millions d'euros. Forcément, les critiques s'intensifient et la comparaison entre les deux attaquants n'est actuellement pas réellement flatteuse pour le joueur de 24 ans.

Giroud au-dessus de Kolo Muani

Après la défaite parisienne à Milan, Daniel Riolo a reconnu que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi devaient s'interroger sur le bien fondé des 95 millions d'euros dépensés pour recruter Randal Kolo Muani. « Giroud est meilleur que Kolo Muani. Ce match, avec Olivier Giroud en numéro 9 le PSG le gagnait. Lui dans les remises, il est bon, Kolo Muani, il ne sait pas faire ça, il n’est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser des questions. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Ça m’emmerde de le dire, car tu sens que Kolo Muani met de la bonne volonté, mais il arrive dans un club à pression. Il a la pression d’un transfert dont le prix est important (Ndlr : 95ME) et il est obligé de vivre avec. Ça s’est compliqué. C’est dur d’être méchant avec lui, mais il faut dire qu’il est à côté de la plaque », a confié, dans l'After, le journaliste de RMC, presque gêné de devoir faire ce constat après seulement quatre mois de présence de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain.