90 millions pour Kvaratskhelia, le PSG mis à l'amende

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG lors de ce mercato hivernal, Khvitcha Kvaratskhelia est à un pas du club de la capitale selon L’Equipe. Mais la presse italienne est moins catégorique et évoque des négociations toujours en cours sur le prix à payer pour le transfert de l’international géorgien.

A la recherche d’un renfort dans le secteur offensif lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Khvitcha Kvaratskhelia. L’attaquant de Naples n’est plus indispensable aux yeux d’Antonio Conte, raison pour laquelle l’actuel leader de la Série A a ouvert la porte à son départ lors de ce mois de janvier. Des négociations sont en cours depuis plusieurs jours entre Naples et le PSG dans l’espoir de trouver un accord au plus vite et selon L’Equipe, une signature en milieu de semaine est espérée contre 65 à 70 millions d’euros.

Naples espère toujours récupérer 90 ME pour Kvaratskhelia

La presse italienne est cependant plus prudente en ce début de semaine. Et pour preuve, Il Mattino révèle que la dernière offre du Paris Saint-Germain s’élève à environ 60 millions d’euros… mais elle a été refusée par Aurelio de Laurentiis. A en croire le journal italien, le président du Napoli ne veut pas entendre parler d’un départ de Khvitcha Kvaratskhelia à ce prix. Et contre toute attente, le club napolitain exigerait toujours la somme initiale, à savoir 90 millions d’euros, pour accepter de se séparer de son ailier gauche de 23 ans.

Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui sont évoqués comme possible monnaie d’échange afin de faire baisser le prix de Khvitcha Kvaratskhelia, n’intéresseraient pas le club napolitain selon Il Mattino. Un gros retournement de situation qui, s’il venait à se confirmer, compliquerait sensiblement le deal car le PSG n’a pas l’intention de monter à hauteur de 90 millions d’euros pour la venue du numéro 77 de Naples lors de ce mercato hivernal. Le quotidien précise que pour compenser un éventuel départ de sa star géorgienne, le Napoli a d’ores et déjà activé plusieurs pistes dont celles menant à Edon Zhegrova et à Alejandro Garnacho.