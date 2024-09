55 ME en jeu, Mbappé et le PSG reprennent rendez-vous

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la décision de la commission juridique de la LFP, qui s’était prononcée en faveur de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait appel. L’affaire est maintenant entre les mains de la commission nationale paritaire des recours de la LFP qui a donné rendez-vous aux deux parties le mois prochain.

L’affaire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se poursuit. Après son départ libre cet été, l’attaquant du Real Madrid réclame un total de 55 millions d’euros, soit le montant correspondant aux primes et salaires non versés par le club francilien. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi s’appuie sur un accord oral passé avec le Français à l'été 2023 pour mettre fin à sa mise à l’écart. Depuis, l’international tricolore est apparemment revenu sur son engagement non écrit.

INFO L'ÉQUIPE. Après l'appel du PSG de la décision de la commission juridique de la LFP, le club de la capitale et Kylian Mbappé ont rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la LFP le 15 octobrehttps://t.co/aZzr2JveYP pic.twitter.com/MxamqndKq9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2024

La commission juridique de la Ligue de Football Professionnel s’est donc prononcée en sa faveur. Mais le Paris Saint-Germain a fait appel de la décision. Voilà pourquoi le dossier se retrouve désormais entre les mains de la commission nationale paritaire des recours de la LFP. Une juridiction qui, selon les informations de L’Equipe, a déjà donné rendez-vous à Kylian Mbappé et au Paris Saint-Germain. Les deux camps sont effectivement convoqués l’après-midi du mardi 15 octobre, révèle le site du quotidien sportif.

C'est loin d'être terminé

Difficile de dire quel sera le verdict de cette juridiction. En tout cas, peu importe la décision, on peut déjà imaginer que le « perdant » n’en restera pas là. Qu’il s’agisse de Kylian Mbappé ou de ses anciens dirigeants, personne n’acceptera la défaite, ne serait-ce que pour une question d’image. Il faut donc s’attendre à un nouvel appel, cette fois auprès de la commission supérieure de recours appartenant à la Fédération Française de Football. Enfin, les deux parties pourront toujours passer par le tribunal administratif ou les prud’hommes.