160 ME pour Kvaratskhelia, Naples dégoûte le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Priorité du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia va coûter très cher. Au lieu de négocier son transfert, Naples tente de prolonger son contrat et d’y ajouter une clause libératoire à 160 millions d’euros ! Une stratégie identique à celle utilisée avec l’attaquant Victor Osimhen, autre cible parisienne.

Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, c’est loin d’être fait. Le club de la capitale a certes trouvé un accord contractuel avec l’ailier du Napoli. Mais il sera beaucoup plus difficile de s’entendre avec Naples. Luis Campos s’est pourtant déplacé à Monaco pour rencontrer l’agent du Géorgien et accélérer les discussions. D’après nos confrères de Foot Mercato, le conseiller sportif aurait confié au représentant son intention de proposer jusqu’à 120 millions d’euros. La somme est énorme et pourtant, elle ne suffira pas pour convaincre le club italien.

🚨💙🇬🇪 #SerieA |



🗣 Le Napoli continue de pousser pour prolonger Kvara. Les Partenopei proposent un salaire de 5m€ nets / an et une clause libératoire de 160m€ valable immédiatement



💰 L'agent du joueur, qui a déjà OUI à l'offre du PSG, réclame environ 6m€ nets au Napoli +… https://t.co/MyU5zn0LSN pic.twitter.com/DKyEwhdf1o — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2024

De son côté, le cador de Serie A veut prolonger son joueur sous contrat jusqu’en 2027. Naples en profiterait pour ajouter une clause libératoire à 160 millions d’euros, et valable immédiatement. Encore faudrait-il parvenir à un terrain d’entente avec Khvicha Kvaratskhelia qui réclamerait un salaire annuel net d’au moins six millions d’euros (une somme à peu près équivalente à l’offre parisienne), contre les cinq millions d’euros proposés par ses dirigeants. On apprend aussi que l’international géorgien aimerait fixer sa clause de départ à 130 millions d’euros.

Kvara ou Osimhen, le PSG n'aura pas les deux

Dans tous les cas, il semble clair que le Paris Saint-Germain devra débourser une somme conséquente. En cas de réussite sur ce dossier, il serait étonnant que le club de la capitale se lance ensuite dans une deuxième opération onéreuse. On pense notamment à l’attaquant de Naples Victor Osimhen, l’autre cible parisienne qui, selon le journaliste Ben Jacobs, ne partira que pour le prix de sa clause (130 M€). A noter que le Napoli ne compte vendre qu’un seul de ses deux joueurs convoités par le Paris Saint-Germain.