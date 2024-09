15 millions et le PSG a trouvé la doublure de Nuno Mendes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas animé le marché comme il l'aurait sans doute voulu cet été. Mais Luis Enrique a pas mal d'idées en tête pour les prochaines fenêtres de mercato.

Luis Enrique va faire avec les moyens du bord cette saison. L'Espagnol peut jouir d'un très bel effectif, même si certains postes ne sont pas vraiment doublés, comme les latéraux. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront donc très sollicités lors de cet exercice et devront répondre présents. L'hiver prochain, le PSG pourrait faire quelques retouches, ou alors il faudra attendre l'été 2025. Déjà, les champions de France placent leurs pions dans pas mal de dossiers intéressants. Et l'un d'eux mène au Brésil.

Le PSG pourrait faire une très belle affaire au Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guilherme Arana (@guiarana)

Selon certains échos au Brésil, comme rapporté par Fichajes.net, le PSG pourrait en effet lever la clause de Guilherme Arana l'été prochain. Cette dernière est estimée à 15 millions d'euros seulement pour les clubs n'évoluant pas en Amérique du Sud. Une aubaine pour le club de la capitale, qui apporterait de la concurrence XXL à Nuno Mendes avec un joueur d'expérience (27 ans) et international brésilien (10 sélections). A noter qu'Arana a déjà connu deux expériences en Europe, du côté du FC Séville et de l'Atalanta, pour un résultat décevant pour lui. Nul doute qu'il aurait une revanche à prendre. La perspective d'évoluer dans une écurie européenne ambitieuse sous les ordres de Luis Enrique a de quoi charmer le latéral gauche, titulaire à l'Atletico Mineiro. A noter qu'outre le PSG, d'autres clubs en Europe s'intéressent à lui. Paris devra donc faire vite pour boucler un deal avec l'entourage de Guilherme Arana. Car un latéral de ce niveau à 15 millions d'euros, ça n'arrive pas tous les jours. En attendant, le latéral auriverde va devoir continuer sur sa belle lancée et terminer de convaincre Paris de le signer rapidement.