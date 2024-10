Wilfried Zaha absent non excusé, l'OL hésite à le punir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Wilfried Zaha n'est pas encore certain de réintégrer le groupe de Pierre Sage pour le match de l'Olympique Lyonnais dimanche après-midi au Havre. L'OL a son attaquant dans le collimateur.

L'entraîneur lyonnais avait décidé de se passer de Wilfried Zaha lors de la réception du FC Nantes juste avant la trêve internationale. Le coach rhodanien avait fait ce choix fort en raison du comportement du joueur arrivé dans les dernières heures du mercato d'été sous forme de prêt. En effet, Pierre Sage n'avait pas apprécié l'absence du joueur pour une séance physique après le match d'Europa League gagné par l'OL en Ecosse contre les Rangers. Mis de côté face à Nantes, l'attaquant ivoirien recruté par John Textor n'est pas venu à l'entraînement du lendemain, révèle RMC, qui mardi soir recevait le technicien lyonnais. Cependant, depuis cette absence non excusée, Wilfried Zaha est revenu dans le droit chemin et se montre nettement plus motivé lors des séances de travail organisées durant cette trêve internationale.

Zaha n'est que l'ombre du grand Zaha à Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Rien n'est donc définitivement acté concernant la présence face au Havre du joueur prêté pour 3 millions d'euros par Galatasaray. Et Wilfried Zaha l'a désormais bien compris, Pierre Sage ne lui fera aucun cadeau, quel que soit son standing et son passé. A ce sujet, le technicien de l'Olympique Lyonnais a été direct avec son joueur : « L'idée n'est pas de sanctionner pour sanctionner, mais simplement qu'il prenne conscience de ce qu'on attend de lui au club. Je lui ai dit qu'on avait recruté Wilfried Zaha, donc qu'on aimerait bien avoir Wilfried Zaha. » On saura donc samedi si l'attaquant de 31 ans sera du déplacement en Normandie, ce qui signifiera que Pierre Sage laisse une nouvelle chance à ce dernier.