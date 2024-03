Valenciennes à domicile, l’OL préférait le PSG au Parc

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire de Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a hérité du pire tirage possible. C’est en tout cas l’avis de son entraîneur Pierre Sage qui se méfie de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas espérer un tirage plus favorable. Alors que le Paris Saint-Germain ou Nice, deux équipes qui doivent encore s’affronter le 13 mars, recevra le Stade Rennais, le club rhodanien accueillera Valenciennes au Groupama Stadium pour les demi-finales de la Coupe de France. Jouer une place en finale contre l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2, qui plus est devant son public, on peut parler d’une occasion en or.

🎙️ En conférence de presse, Pierre Sage nous a fait part de ses attentes pour le match à Lorient.#FCLOL pic.twitter.com/NWljURjAxE — Olympique Lyonnais (@OL) March 7, 2024

Mais dans ce contexte, attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance. Ce qui explique sûrement le discours prudent de Nicolas Tagliafico. « On dirait que la qualification est assurée, mais c’est plus dur, a tempéré le latéral gauche. Contre une équipe inférieure, à domicile, tu dois être en alerte car on va croiser un adversaire à 120 % et on va passer un mauvais moment si on ne joue pas avec la même intensité. » Si l’Argentin parle de méfiance, l’entraîneur Pierre Sage, lui, va jusqu’à évoquer le pire tirage possible !

« Quand tu vas jouer à Paris… »

« Tout le monde pense que c'est le meilleur tirage, moi je pense que c'est le pire, a osé le coach des Gones. La seule chose qui me satisfait, c'est de jouer à domicile avec notre public. J'ai envie, au même titre que les joueurs et le staff, de revivre cette communion avec le public. Mais pour cela, il faut vivre un grand match avant. Pourquoi c'est le pire tirage ? Valenciennes a tout à gagner. Dans ces matchs-là, la méfiance est de rigueur, à nous de faire un match très sérieux. »

« Pour cela, il va falloir que le match de championnat, avant, nous permette de préparer notre match de Coupe de France de la meilleure des manières. Quand tu vas jouer à Paris, si tu passes, c'est un exploit. On considère que ce tirage fait que l'OL doit se qualifier. Le match ne s'est pas joué, on va devoir faire ce match », a prévenu Pierre Sage afin d’éviter tout relâchement, mais aussi par respect envers son futur adversaire qui n’a pas besoin d’une déclaration maladroite pour se motiver.