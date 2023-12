Une énorme surprise pour le futur entraineur de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fabio Grosso écarté, l'Olympique Lyonnais va débuter la recherche d'un nouvel entraineur. Mais une autre solution est désormais mise sur la table.

Fabio Grosso n’aura pas survécu à la défaite à domicile face à Lille de dimanche dernier (0-2). L’OL est toujours à la dernière place du classement, et son arrivée en septembre n’aura absolument pas changé la donne pour une équipe qui n’a gagné qu’un match, contre Rennes en supériorité numérique cette saison en Ligue 1. Le vestiaire semble avoir lâché l’entraineur italien, qui n’a pas été soutenu bien longtemps par sa direction. John Textor, dont l’une des passions est de faire sauter les techniciens dans ses clubs, ne s’est pas fait prier. David Friio est officiellement chargé de trouver le nouvel entraineur qui va se placer sur le banc de touche du Groupama Stadium pour le reste de la saison. Les noms de Bruno Genesio, Jorge Sampaoli ou Igor Tudor sont lancés, mais pour le moment, seul l’ancien coach de Rennes a été sondé et même vu par le propriétaire de l’OL. L’intérêt est donc réciproque, mais une surprise de taille n’est pas à exclure.

Deux matchs décisifs et Pierre Sage continue ?

En effet, Pierre Sage vient de connaître sa première conférence de presse dans la foulée de sa nomination, et il a notamment expliqué qu’il était au service du club et qu’il ne se préoccupait pas de son avenir personnel. « Je n'ai aucun enjeu sur cette situation, je n'ai pas envie de penser à moi. Je veux juste aider le groupe à avancer. S'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de lendemain », a livré le technicien arrivé l’été dernier pour s’occuper du centre de formation. Des lendemains, il pourrait bien y en avoir pour Pierre Sage, affirme L’Equipe, pour qui l’entraineur intérimaire a deux matchs pour faire ses preuves. Et en cas de bons résultats contre Lens et l’OM, ce qui n’est bien évidemment pas gagné, John Textor peut très bien décider de maintenir sa confiance auprès du technicien tricolore. Une manière d’ôter de la pression sur le choix du futur entraineur, qui sera vital en raison des moyens qui doivent être mis en oeuvre pour sauver l’OL de la relégation. Mais à l'heure où les joueurs auraient accueillis positivement le départ de Fabio Grosso, une belle série pourrait en tout cas causer une grosse surprise et faire de Pierre Sage l'entraineur de Lyon sur les prochaines semaines.