Un bonus de 86 ME, l’OL reste limité au mercato

Nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor s’était engagé à injecter 86 millions d'euros dans le capital du club. On s’attendait donc à de grosses dépenses sur le marché des transferts. Mais en réalité, seule une partie de la somme sera consacrée au mercato de l'équipe professionnelle masculine.

Fier de son recrutement, aussi bien pour sa rapidité que pour sa pertinence, l’Olympique Lyonnais peut aborder sa préparation avec sérénité. Le club dirigé par Jean-Michel Aulas a convaincu Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso de revenir après leurs fins de contrat respectives à Arsenal et au Bayern Munich. Sans oublier la prolongation du prêt de l’ailier Tetê, grâce aux mesures conservées par la FIFA pendant la situation géopolitique en Ukraine, et la signature du jeune milieu Johann Lepenant.

🚨 Le jeune international U20 Johann Lepenant rejoint la #TeamOL ! Contrat de 5 ans pour notre nouveau Gone 🦁#Lepenant2027



— Olympique Lyonnais (@OL) June 22, 2022

Finalement, sur ces quatre premiers renforts, l’Olympique Lyonnais n’aura payé que le transfert de l’ancien Caennais, à savoir 4,25 M€ (+ 2,5 M€ de bonus et 10% sur une éventuelle plus-value). A croire que la direction a privilégié un mercato à moindre frais, et ce malgré l’apport de cash récemment reçu. Rappelons en effet que John Textor est devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Et pour convaincre le conseil d’administration, l’Américain s’était engagé à injecter 86 M€ dans le capital du club. Alors pourquoi l’Olympique Lyonnais n’a-t-il pas davantage investi sur le marché des transferts ?

Moins de 40 M€ pour recruter

La réponse se trouve peut-être dans le communiqué d’OL Groupe sur la répartition de ces 86 M€. On apprend par exemple que 29 M€ serviront à payer une partie du remboursement du prêt concernant la construction de l’Arena dans l’OL Vallée. Il est également précisé que 17 M€ seront utilisés pour « l’aménagement et l’investissement d’infrastructures. ». Enfin, seuls les 40 M€ restants seront consacrés « aux renforcements des équipes professionnelles masculine et féminine ». Ce n’est donc pas le jackpot annoncé pour le groupe de Peter Bosz.