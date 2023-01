Traoré vs Toko-Ekambi, le chassé-croisé qui fait rêver l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal risque de connaître de gros bouleversements à l’OL d’ici la fin du mois de janvier.

Pour l’instant, le club rhodanien s’est contenté de faire signer Dejan Lovren mais de toute évidence, le mercato hivernal est loin d’être terminé à l’Olympique Lyonnais. Laurent Blanc attend encore un renfort au milieu de terrain. John Textor et Jean-Michel Aulas ont fait le forcing pour Joao Gomes mais à priori, le milieu de terrain brésilien a donné sa préférence à Wolverhampton. Lyon continue de travailler pour satisfaire les exigences de son entraîneur et se montre à l’affût de belles opportunités à d’autres postes. C’est ainsi que selon Foot Mercato, l’OL est très intéressé par la possibilité de faire signer Hamari Traoré, capitaine de Rennes, dont le contrat en Bretagne expire à la fin de la saison. La piste est d’autant plus intéressante pour Lyon que Malo Gusto a de grandes chances de faire ses valises à la fin de la saison, alors que Newcastle ou encore la Juventus Turin sont intéressés par le latéral lyonnais de 19 ans.

Toko-Ekambi à Rennes, Traoré à l'OL ?

Pour l’heure, rien n’indique que l’OL tentera sa chance dès cet hiver pour recruter Hamari Traoré, mais le profil du latéral droit de Rennes fait l’unanimité au sein du club. En interne, on rêve d’un chassé-croisé entre Hamari Traoré… et Karl Toko-Ekambi. Et pour cause, l’attaquant camerounais, totalement indésirable à Lyon auprès des supporters, intéresse Bruno Genesio, qui cherche activement un attaquant pour compenser la grave blessure de Martin Terrier. « Si on va se renforcer en attaque ? Oui. Karl Toko-Ekambi ? Il fait partie de nos pistes, ça peut être une possibilité. Il faut bien analyser la situation, les profils de joueurs qu'on souhaite et prendre la bonne décision. On a encore du temps » a analysé Bruno Genesio avant le déplacement de son équipe à Marseille pour disputer les 16es de finale de la Coupe de France. Nul doute que sur le papier, un départ de Karl Toko-Ekambi et une arrivée d’Hamari Traoré ravirait tout le monde à l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si le Stade Rennais sera sur le même longueur d’ondes que le club rhodanien dans ces deux dossiers.