Trahi par l’OL, un attaquant veut partir

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Retenu par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le jeune Bradley Barcola était resté avec l’assurance d’obtenir un certain temps de jeu. Quelques mois plus tard, l’attaquant des Gones joue très peu et demande à partir cet hiver.

Laurent Blanc avait prévenu. Dès sa nomination en octobre dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’était montré franc avec les jeunes de son effectif. Le Cévenol estime que les joueurs expérimentés sont les mieux placés pour aider le club rhodanien à se relever. Pour des raisons diverses, certains talents comme Castello Lukeba, Malo Gusto ou Maxence Caqueret parviennent à tirer leur épingle du jeu. Mais d’autres jeunes sont clairement relégués au second plan.

Saint-Gall (3e de D1 suisse) est très intéressé par l’attaquant lyonnais, qui veut y aller pour retrouver du temps de jeu, mais l’OL n’a pas encore ouvert la porte. https://t.co/7BZQnXk92W — hugo (@hugoguillemet) January 5, 2023

C’est notamment le cas de Bradley Barcola qui a presque disparu de la circulation. L’attaquant de 20 ans grapillait quelques apparitions sous les ordres de Peter Bosz en début de saison. Mais depuis le changement d’entraîneur, le jeune Gone, qui n’a débuté aucune rencontre dans cet exercice 2022-2023, n’est apparu qu’une seule fois. Laurent Blanc vient seulement de lui accorder une première entrée en jeu dans le temps additionnel lors de la défaite à domicile contre Clermont (1-0) dimanche.

L'OL hésite encore

Autant dire que Bradley Barcola a reçu le message de son coach. Selon L’Equipe, le Français a donc émis le souhait de partir cet hiver. L’attaquant polyvalent ne manque pas de sollicitations. Il avait reçu l’été dernier plusieurs offres de prêt et des coups de fil répétés de Troyes, déterminer à conclure son transfert définitif. A l’époque, l’Olympique Lyonnais l’avait retenu et rassuré quant à son utilisation cette saison.

Force est de constater que les promesses n’ont pas été tenues. En tout cas, l’intérêt de l’ESTAC reste d’actualité. Mais la piste la plus chaude concerne Saint-Gall. L’actuel troisième de D1 suisse négocie un prêt pour Bradley Barcola, intéressé par cette destination. De son côté, la direction lyonnaise hésite à prêter son talent sous contrat jusqu’en 2026, et qui plaît aussi à Strasbourg, Metz et Nîmes.