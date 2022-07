Tolisso de retour à Lyon, la vraie raison est simple

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Si le retour d'Alexandre Lacazette à Lyon était attendu, celui de Corentin Tolisso a longtemps paru moins évident. Mais finalement, laissé libre par le Bayern Munich, le milieu de terrain a signé à l'OL.

Cinq ans après un spectaculaire transfert de l’Olympique Lyonnais au Bayern Munich, Corentin Tolisso a fait le chemin inverse alors que plusieurs clubs européens lui tendaient les bras. Un retour à la maison qui a comblé de bonheur les supporters de l’OL, convaincus que Jean-Michel Aulas faisait le bon choix en ayant décidé, lors de ce mercato, de miser sur des joueurs qui connaissent les valeurs lyonnaises. Ce jeudi, à l’occasion d’un premier entraînement public qui a réuni 1.500 personnes au Groupama Training Center, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont bien compris que les fans de l’OL étaient heureux de les revoir. A 27 ans, le milieu de terrain a eu l’embarras du choix au moment de déterminer la suite de carrière, mais selon le père du joueur lyonnais la décision a été facile à prendre.

Tolisso arrive à l'OL avec son expérience au Bayern Munich

Se confiant à Olympique et Lyonnais, Vincent Tolisso, le père du milieu de terrain de l’OL, a reconnu que le fait de revenir sur ses terres avait fait pencher rapidement la balance du côté du club où l’international tricolore a été formé. « Corentin avait tout simplement envie de revenir à la maison, de retourner chez lui. On lui a vendu un projet ambitieux avec l’objectif de retrouver la Ligue des champions et pour lui l’équipe de France. De notre côté, on est content, heureux, notre fils est de retour à la maison, chez nous. Il y a moins de voyages à faire (rires) », a expliqué Vincent Tolisso, qui reconnaît que les cinq saisons passées par Corentin lui ont apporté énormément d’expérience et vont permettre à l’Olympique Lyonnais d’en profiter. Arrivé libre de tout contrat, l'OL se frottera les mains si tout cela se confirme sur les pelouses de Ligue 1 et cela pourrait aussi permettre au milieu de terrain de partir au Qatar avec les Bleus.