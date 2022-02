OL : Une pépite sur le départ, vers un gros gâchis ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé en octobre 2020 en provenance du club de Guidars Football Club, Habib Keita fait partie des espoirs de l’Olympique Lyonnais pour les années à venir.

Mais le milieu de terrain malien est pour le moment surtout cantonné avec la réserve, où il dispute régulièrement des matchs de National 2. Bien évidemment, ce n’est pas l’objectif de sa carrière que de jouer au quatrième échelon français. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Keita compte pour le moment trois apparitions en pro en Ligue 1, dont la dernière pour remplacer Rayan Cherki lors de sa blessure. Cela lui a valu une minute de temps de jeu en Ligue 1 face à Monaco donc, mais le reste de sa saison se passe sur le banc de touche ou en réserve. Un petit gâchis pour certains observateurs lyonnais, qui, cités par Le Progrès, estime que Keita, qui vient de fêter ses 20 ans, possède un potentiel assez incroyable.

L'OL a lâché 1 ME pour le faire venir

🎂 Joyeux anniversaire à Habib Keita qui fête ses 20 ans ce samedi 🎊 pic.twitter.com/XGFL9nR16y — Olympique Lyonnais (@OL) February 5, 2022

Mais pour le moment, le milieu de terrain est bloqué par la concurrence, et cela pourrait précipiter son départ. L’OL avait lâché un million d’euros pour le faire venir du Mali, et le joueur possède un contrat allant jusqu’en juin 2025. Le quotidien régional précise que plusieurs clubs sont déjà sur lui, son potentiel ayant visiblement été déjà remarqué malgré son faible temps de jeu. La question sera donc de savoir si l’OL compte sur lui à l’avenir, ou si l’idée de faire une vente pour un joueur à gros potentiel et avec encore un long contrat, vaut le coup. La suite de la saison pourrait donner des éléments de réponse, puisque jusqu’à présent, c’est surtout en Europa League que Habib Keita a pu se montrer. Avec même un dernier match complet contre les Glasgow Rangers, quand Peter Bosz avait décidé de beaucoup faire tourner en raison de la qualification déjà en poche.