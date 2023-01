Thiago Mendes exfiltré de l’OL, le départ surprise du mercato

Dans : OL.

Peu convaincant cette saison avec l’OL, Thiago Mendes fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus en cas d’offre lors du mercato hivernal.

A l’instar de Karl Toko-Ekambi ou encore d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé, Thiago Mendes n’a plus la cote à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain brésilien profite des nombreux pépins physiques de Corentin Tolisso pour avoir du temps de jeu, mais se montre trop rarement convaincant. C’est ainsi que les dirigeants lyonnais ont pris la décision de placer l’ancien Lillois sur le marché des transferts. En cas de proposition satisfaisante durant le mercato hivernal, Thiago Mendes ne sera pas retenu. Cela tombe bien, le milieu de terrain de l’OL a toujours une belle cote en Europe mais aussi et surtout en Amérique du Sud. A en croire les informations de Central 24 au Brésil, le club de Palmeiras est très intéressé par le transfert de Thiago Mendes.

Thiago Mendes successeur de Danilo à Palmeiras ?

L’objectif de Palmeiras est de trouver lors de ce mercato hivernal un successeur à Danilo, courtisé par l’AS Monaco et qui s’est finalement engagé à Nottingham Forest il y a quelques jours. Tandis qu’on ne sait pas encore quelle seront les exigences financières de l’OL dans ce dossier, il est d’ores et déjà acquis que Palmeiras aura les moyens de transmettre une belle offre à Lyon pour Thiago Mendes puisque le club brésilien a récupéré plus de 15 millions d’euros de la vente de Danilo en Premier League. De quoi rendre très gourmand un certain Jean-Michel Aulas, qui souhaite dégraisser mais qui n’a pas l’intention de brader ses joueurs lors du mercato hivernal. Il est d’autant plus clair que Lyon ne fera pas de cadeau à Palmeiras que Thiago Mendes est encore sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2025, ce qui fait de lui un joueur possédant encore une belle valeur marchande.