OL : Pas de panique, Denayer a un plan anti-Manchester City

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d’un énorme match à l’Etihad Stadium le 19 septembre dernier, Jason Denayer sera de nouveau titulaire face à l’équipe de Pep Guardiola, mardi soir lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Quatre jours après son but dans le derby, l’international belge devra confirmer sa belle forme depuis le début de la saison, et cela face à l’une des plus belles attaques en Europe. Mais zéro pression pour l’ex-joueur de Galatasaray, qui a confié ce lundi en conférence de presse qu’il avait un plan pour contrer le champion d’Angleterre en titre. Alors, pourquoi avoir peur ?

« On va mettre une tactique en place pour empêcher City de marquer. Ils ont un potentiel offensif impressionnant. On va essayer de faire quelque chose, notamment sur les contres. Toutes les équipes ont une petite faille et c’est à nous de les exploiter au mieux. J’ai appris beaucoup de choses à Manchester City, j’y ai engrangé de l’expérience. Mentalement, la victoire à l’aller est importante pour ce match retour » a expliqué le Diable Rouge, avant de dire un mot sur le repositionnement tactique effectué par Bruno Genesio, lequel aligne une défense à trois défenseurs centraux depuis quelques matchs. « J’avais déjà joué dans une défense à 3. J’ai des repères dans ce système et je me sens bien à ce poste » a expliqué le défenseur de 23 ans, qui se comporte de plus en plus comme un leader dans la capitale des Gaules. Pour le plus grand bonheur de tous.