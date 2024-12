Thiago Almada et Lyon, c'est repoussé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage attend ses joueurs ce lundi à l'entraînement après une courte pause, puisque l'OL recevra Montpellier samedi prochain. Mais Thiago Almada ne sera pas au rendez-vous.

C'est l'attraction attendue du côté de Lyon, Thiago Almada, le champion du monde argentin de Botagofo, doit arriver à l'OL lors de ce mercato d'hiver. Alors que le club français de John Textor est interdit de recrutement par la DNCG en raison de l'état de ses finances, le propriétaire américain utilise son équipe brésilienne pour renforcer Lyon. Cependant, le milieu offensif de 23 ans ne sera pas au rendez-vous fixé par l'entraîneur rhodanien ce lundi pour préparer la réception de la lanterne rouge de Ligue 1. Même si rien d'inquiétant ne justifierait cette absence, Le Progrès précise que Thiago Almada ne doit arriver dans la capitale des Gaules que le 5 janvier prochain. Il reste cependant que malgré la confiance de John Textor il y a une grosse zone d'ombre dans ce dossier.

Comme l'expliquait récemment L'Equipe, et même si Thiago Almada a clairement confirmé qu'il était prévu qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais après son court, mais spectaculaire passage à Botafogo, il faut que l'OL trouve une solution face à la DNCG. John Textor paraît avoir déjà la réponse, puisque le propriétaire américain a expliqué, dans la presse brésilienne, que l'international argentin avait signé pour Lyon dès l'été dernier, et que son contrat prévoyait bien qu'il arrive en Ligue 1 au mois de janvier 2025. On attendra quand même que Thiago Almada pose le pied au Groupama Stadium avant de crier victoire, car entre John Textor et la DNCG, il y a très régulièrement eu de la friture sur la ligne. Rendez-vous le 5 janvier, au lendemain d'OL-MSHC, pour savoir si le milieu de terrain sera bien là.